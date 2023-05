„Nemcsak a demokráciát hozta a világra, hanem egy babát is”

A felmérések szerint Paetongtarn Sinavatra a thaiföldi parlamenti választások legnagyobb esélyese. A politikus egészen a múlt hétig videókapcsolat révén kampányolt a szülés előtt.

Paetongtarn családi kapcsolatai kimondottak kalandosak. Édesapja, Thakszin Sinavatra a kétezres években volt kormányfő, annak húga pedig, Jinglak Sinavatra – Paetongtarn nagynénje – volt Thaiföld első női miniszterelnöke 2011 és 2014 között.

A Thaiföldön végigsöprő tüntetéshullám és államcsíny kényszerítette lemondásra, majd a száműzetésben élő bátyjához hasonlóan ő is külföldre menekült, és Szerbiában kapott állampolgárságot.

A 36 éves nő a Pheu Thai Párt vezéralakja. A május 14-én esedékes választásokon az esélyesek között előkelő helyet foglal el.

A politikai mozgalmat a Sinavatra család irányítja. Paetongtarn apját, Thakszint 2006-ban szintén puccsal buktatták meg. Dubajban telepedett le, hogy elkerülje a szerinte politikai indíttatású korrupciós vádakat. Távollétében ítélték el – emlékeztetett a Deutsche Welle.

– üzente Thakszin anélkül, hogy utalt volna visszatérése időpontjára.

Paetongtarn Sinavatra a közösségi médiában mutatta be az újszülött kisfiút, aki becenevét nagyapja után kapta.

„Sziasztok, a nevem Prutthaszin Szukszavasz, becenevem pedig Thakszin” – áll a bejegyzésben, amelyben megköszönték a kitartó támogatását, és azt ígérték: néhány nap elteltével, az édesanya felépülése után személyesen is bemutatkoznak.

A közvélemény-kutatások szerint Paetongtarn kényelmesen, csaknem 36 százalékos támogatottsággal vezet legközelebbi riválisa, Pita Limjaroenrat előtt, aki a szavazatok 20 százalékára számíthat. A hivatalban lévő miniszterelnök, Prajut Csan-o-csa a felmérések szerint messze lemaradt, és most a harmadik helyen szerepel. A nyugalmazott katonatiszt puccsal ragadta magához a hatalmat, és Jinglak Sinavatra megbuktatása, 2014 óta áll a thai kormány élén.

A 36 éves thai jelöltnél egy évvel volt idősebb Jacinda Ardern, az új-zélandi kormányfő, amikor világra hozta első gyermekét, egy kislányt. Alig hathetes szülési szabadságra vonult el. A másfél hónapra a helyettese vette át a kabinet irányítását.

A számmisztikának azonban koránt sincs vége.

Jacinda Ardern kislánya 2018. június 21-én jött a világra, ugyanazon a napon, amikor 65 évvel korábban, 1953-ban Benazir Bhutto, Pakisztán kétszeres miniszterelnöke megszületett. Jacinda Ardern és Benazir Bhutto egyaránt 37 évesen szült: a pakisztáni kormányfő 1990. január 25-én hozta a világra lányát, Bahtavar Bhutto Zardarit, aki az elsők között gratulált az új-zélandi miniszterelnöknek.

Congratulations PM @jacindaardern on the birth of your daughter! Reposting this, relevant as ever, “Benazir Bhutto showed you can be a mother and prime minister” https://t.co/QzKrC4GOfu #Pakistan #NewZealand *