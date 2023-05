Több fronton is ellentámadásba lendült az ukrán hadsereg, véres harcok dúlnak Ukrajna-szerte

Kadirov emberei készen állnak arra, hogy leváltsák a Wagner embereit Bahmutban. Az orosz védelmi minisztérium nem kommentálta ezt a nyilatkozatot. Azonban még ha egy ilyen manőver sikerül is, túlzás lenne azt feltételezni, hogy a csecsen harcosok képesek lesznek gyorsan előrenyomulni Bahmutban – írja a Telegraf.

Az ukrán vezérkar jelentése szerint Bahmutért és Marjinkáért továbbra is heves harcok folynak. Az oroszok közben azt állítják, hogy az ukrán csapatok ellentámadást indítottak Liszicsanszk irányába. Orosz források szerint az ukrán védelmi erők Hromove közelében is ellentámadásba lendültek. Ugyanez a helyzet Zaporizzsja térségében is.

Az oroszok szerint az ukrán fegyveres erők offenzívája hamarosan megkezdődhet, mivel javult az időjárás és kiszáradt a talaj, ami megkönnyíti a harckocsik előrenyomulását.