Resperger István: Már megszoktuk a Wagner-vezértől, hogy ő a sértett primadonna

Mint megírtuk, az orosz Wagner-zsoldoscsoport vezetője, Jevgenyij Prigozsin bejelentette, hogy csapatai május 10-én elhagyják Bahmutot, és átadják a településen kialakított állásokat az orosz védelmi minisztérium egységeinek. A Wagner vezetője május 4-én egy videóban azt mondta, hogy a csoport a szükséges lőszer csupán 30 százalékával rendelkezik, és közvetlenül Szergej Sojgu védelmi miniszterhez és az orosz fegyveres erők vezérkari főnökéhez fordult segítségért.

Resperger István, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Nemzetbiztonsági Tanszékének vezetője az InfoRádiónak elmondta, hogy eddig is sok probléma volt az orosz katonai vezetés és Jevgenyij Prigozsin között, különösen a lőszerellátás kérdésében.

Prigozsintól már megszokott, hogy ő a »sértett primadonna«, aki mindenáron győzelmet akar felmutatni, de azért a bejelentés nem úgy értendő, hogy a Wagner-csoport azonnal kivonul. Annál is inkább, mert 10-15 ezer zsoldos katona kivonása, akiknek a helyére másokat kell vezényelni, meglehetősen bonyolult feladat egy város esetében, amiről egyébként a Bahmut környékén található légideszant-alakulatokat is tájékoztatni kell, hogy más egységek lesznek mellettük

– fogalmazott Resperger István.

Szerinte ez nemcsak hogy egy hosszabb feladat, de az ilyen döntéseket egyébként is az orosz katonai vezetés hozza. Végső soron a Wagner-csoportot ők látják el lőszerrel, harckocsikkal, tüzérséggel és légvédelemmel.

A szakértő nem gondolja, hogy Prigozsin csak úgy kivonulna, mert az hitelét vesztetté tenné őt, és ezzel át kellene engednie másnak azt a „koncot”, ami Bahmut elfoglalását jelenti. Úgy véli, amennyiben tényleg kivonulnak a wagneristák, három-öt napon belül orosz erők vennék át a helyüket, akár a térségben található hadműveleti tartalékban lévő dandárok egyikét.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Nemzetbiztonsági Tanszékének vezetője szerint akár egy újabb zsarolásról is szó lehet Jevgenyij Prigozsin részéről. A kivonulás belebegtetése pedig azzal is összefüggésben állhat, hogy a Wagner-vezér politikai pályára készül, és ennek érdekében már „be is vásárolta” magát egy pártba.

