Szerbiában mostantól minden iskolában lesz egy rendőr

Hétfőtől minden szerbiai iskolába kivezényelnek egy rendőrt, aki az oktatás végéig jelen lesz az intézményben. Továbbá az olyan sűrűn látogatott helyekre is állítanak egyenruhást, mint a bevásárlóközpontok, a parkok és a terek. Ezért idén 1200 új rendőr állományba vételét is tervezik.

Már hétfőn nyolc órától, az iskolakezdés előtt minden iskolában, lesz egy rendőr, aki az oktatás végéig jelen lesz az intézményben. A feladatuk a szabálysértések, incidensek megelőzése, illetve azok végrehajtásának a megakadályozása lesz – jelentette be Danilo Stevandic, a Belügyminisztérium államtitkára.

A Szabad Magyar Szó beszámolója szerint nagyobb rendőri jelenlét lesz bevásárlóközpontok, a parkok és a terek környékén is. Az államtitkár azt is elmondta, hogy idén 1200 új rendőrt vesznek állományba.

Ahogy korábban megírtuk, meghalt legkevesebb nyolc gyerek és egy biztonsági őr, miután egy hetedikes diák lövöldözni kezdett egy belgrádi általános iskolában szerda reggel. A támadásban több gyerek is megsérült. Az elkövetőt a rendőrök elfogták, később a belgrádi neuropszichiátriai klinika elkülönített részén helyezték el. A fiú apját őrizetbe vették, az ügyészség a közbiztonság súlyos veszélyeztetésével gyanúsítja. Az anyát is előállították. Az apa beismerte, hogy többször is magával vitte a fiát az egyik belgrádi lőtérre.

A 13 éves tanuló legalább egy hónapja tervezte a támadást, az iskolába szerdán a 9 milliméteres fegyveren kívül egy kisebb pisztolyt, négy Molotov-koktélt és három töltött tárat is vitt. Találtak nála egy listát azoknak a diákoknak a nevével, akiket lelőni tervezett, illetve egy vázlatot, amelyen az iskola alaprajza és a tantermek elhelyezkedése szerepelt.

Két nappal később a Belgrád melletti Mladenovácon legalább nyolcan meghaltak, további tizenhárman pedig megsebesültek, amikor egy férfi automata fegyverből rálőtt az emberekre. A férfi egy autóból adta le a lövéseket az iskolaudvarban összegyűlt fiatalokra, azonban egy másik sajtóértesülés szerint a férfi azután nyitott tüzet, hogy szóváltásba keveredett egy rendőrrel egy közeli parkban és véletlenszerűen lőtt rá a járókelőkre.