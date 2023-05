Lemondott a szerb oktatási miniszter az iskolai lövöldözés miatt

A politikus közölte, már az iskolai lövöldözés napján felajánlotta lemondását, ám a háromnapos nemzeti gyász alatt volt ideje ezen töprengeni és meghozni az egyetlen észszerű és tisztességes döntést.

9 Galéria: Mutatjuk a belgrádi lövöldözésről készült döbbenetes fotókat Fotó: Djordje Kojadinovic / Reuters

Ahogy korábban megírtuk, meghalt legkevesebb nyolc gyerek és egy biztonsági őr, miután egy hetedikes diák lövöldözni kezdett egy belgrádi általános iskolában szerda reggel. A támadásban több gyerek is megsérült. Az elkövetőt a rendőrök elfogták, később a belgrádi neuropszichiátriai klinika elkülönített részén helyezték el. A fiú apját őrizetbe vették, az ügyészség a közbiztonság súlyos veszélyeztetésével gyanúsítja. Az anyát is előállították. Az apa beismerte, hogy többször is magával vitte a fiát az egyik belgrádi lőtérre.

A 13 éves tanuló legalább egy hónapja tervezte a támadást, az iskolába szerdán a 9 milliméteres fegyveren kívül egy kisebb pisztolyt, négy Molotov-koktélt és három töltött tárat is vitt. Találtak nála egy listát azoknak a diákoknak a nevével, akiket lelőni tervezett, illetve egy vázlatot, amelyen az iskola alaprajza és a tantermek elhelyezkedése szerepelt.

Két nappal később a Belgrád melletti Mladenovácon legalább nyolcan meghaltak, további tizenhárman pedig megsebesültek, amikor egy férfi automata fegyverből rálőtt az emberekre. A férfi egy autóból adta le a lövéseket az iskolaudvarban összegyűlt fiatalokra, azonban egy másik sajtóértesülés szerint az után nyitott tüzet, hogy szóváltásba keveredett egy rendőrrel egy közeli parkban, és véletlenszerűen lőtt rá a járókelőkre.