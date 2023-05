Florida állam Közegészségügyi Szolgálata folyamatosan követte a mellékhatások gyakoriságát az állam területén belül. Ennek alapján az állam saját hatáskörében ki is dolgozott egy korcsoportfüggő ajánlást. Az ajánlást és a mellékhatásadatokat nem lektorálták független szakértők, ennek ellenére azonban a Közegészségügyi Szolgálat elérhetővé tette azt a nagyközönség számára.

Egy oknyomozó újságíró kiderítette azonban, hogy a megjelenés előtt az állam tiszti főorvosa megváltoztatta az ebben szereplő adatokat, sőt ennek alapján a vakcina beadásának ajánlásait is. Itt elsősorban a fiatal, konkrétan 18 és 30 év közötti férfiakról van szó. A tiszti főorvos szerint körükben a vakcina olyan mértékben fokozza a szívizom- és szívburokgyulladást és az ezzel kapcsolatos halálesetek kialakulását, hogy a védőoltás beadása szerinte több kockázattal jár, mint maga a betegség, vagyis a Covid–19.

Az eredeti jelentés azonban ennek pontosan az ellenkezőjét tartalmazta.

A jelenség, vagyis hogy az mRNS-alapú vakcinák fokozhatják a szívizomgyulladás és a szívburokgyulladás gyakoriságát fiatal férfiakban, nem ismeretlen, mi is utánajártunk.

A betegek millióinak nyomon követése alatt azonban az orvosi szakmai szervezetek állásfoglalása szerint a szívizomgyulladás és szívburokgyulladás maga a betegség, vagyis a Covid alatt is fokozódik, méghozzá a vakcinák által kiváltottnál sokkal nagyobb mértékben. Ezek közé az orvosi szakmai szervezetek közé tartozik többek között az Egyesült Államok szövetségi, tehát legmagasabb szintű egészségügyi intézete, a CDC, illetve az Amerikai Gyermekgyógyász Akadémia is. Ez utóbbi azért külön jelentőségű ebben az ügyben, mert floridai tagozata is van, amely szintén

ajánlja fiatal férfiak mRNS-vakcinákkal történő oltását Covid ellen.

Itt tehát az állam tiszti főorvosa ennek is ellentmond, saját szakállára.

Az amerikai Gyógyszer és Élelmezési Igazgatóság, vagyis az FDS állásfoglalása a klinikai vizsgálatok eredményeinek részletes feldolgozása után 6 hónapos kortól gyakorlatilag mindenki számára ajánlja a védőoltást, természetesen néhány igen konkrét kizáró tényező kivételével.

Dr. Joseph Ladapo egyébiránt korábban is tett általános, tehát nem feltétlenül csak mRNS-alapú vagy Covid elleni vakcinákkal kapcsolatos szkeptikus megnyilvánulásokat, már az előtt is, mielőtt az állam tiszti főorvosa lett.

Kinevezésének egyébként politikai vonatkozásai is lehetnek, mivel az állam jelenlegi kormányzója, Ron De Santis is oltásellenes.

Ő egyébként a járvány elején még támogatta a koronavírus elleni védőoltásokat, később azonban egy pálfordulás során megváltoztatta a véleményét.

A védőoltások kérdése a Covid-világjárvány alatt egyértelműen politikai színezetet kapott világszerte. Általánosságban, az Egyesült Államokon belül úgy tűnik, hogy a pártszimpátia is szerepet játszott a vakcina elfogadásában, illetve elutasításában. A republikánus szimpatizánsok általában, hangsúlyozzuk, hogy általában, oltásszkeptikusok voltak.

Donald Trump volt elnököt ezért saját pártjából is sok kritika érte, mivel ő kormányzása idején kifejezetten támogatta a védőoltások kifejlesztését, és be is oltatta magát. Ugyanígy vélekedett utódja, Joe Biden is, aki szintén támogatta a vakcinaprogramokat, és nyilvánosan többször is beoltatta magát. Úgy tűnik tehát, hogy elnöki szinten már nem játszott szerepet a politikai pártokhoz való tartozás a védőoltások szempontjából. Valószínűleg ez volt az első és utolsó dolog, amiben Trump és Biden egyetértett.

A szerző allergológus és klinikai immunológus szakorvos.

(Borítókép: Joe Bident beoltják 2021. január 21-én. Fotó: Alex Wong / Getty Images)