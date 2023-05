Változott az oroszok taktikája, ez állhat a háttérben

A washingtoni Institute for the Study of War (ISW) legújabb elemzésében arról írt: az utóbbi napok fejleményei megkérdőjelezték, hogy az oroszok képesek lesznek-e hatékonyan védekezni az egész frontvonalon.

Mint írták, az utóbbi napokban Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér és Ramzan Kadirov csecsen vezető is kritizálták, illetve meg is zsarolták az orosz hadvezetést, és a lépéseikre az orosz védelmi minisztériumnak is reagálnia kellett. Mindebből az látszik, hogy az orosz parancsnoki láncolatban komoly problémák vannak, és ha megindul az ukrán offenzíva, akkor kétséges, hogy egységben tudnak majd fellépni az ellen.