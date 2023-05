Habony Árpád nem vesz részt Donald Trump kampányában

David Cornstein, az Egyesült Államok korábbi budapesti nagykövete Donald Trump elnöksége idején ajánlotta az éppen regnáló elnök kampánystábjának, hogy alkalmazzák Habony Árpádot a választási kampányban. A korábbi elnök kampányának vezetői azonban továbbra sem tervezik a magyar tanácsadó alkalmazását – értesült republikánus forrásoktól az Axion.

Az orbáni recept hat a republikánusok politikájára

Úgy tűnik, hogy a magyar kormányfő tanácsadója ugyan nem lesz Donald Trump kampánycsapatának tagja, de a portál szerint a republikánusok 2024-es kampányára és politikájára egyre nagyobb hatással van az Orbán Viktor által képviselt jobboldali politikai, és számos, a miniszterelnök által fontosnak tartott téma — migráció, ukrajnai háború, LMBTQ — napirenden lesz az amerikai konzervatívok programjában.

Az Indexen részletesen beszámoltunk arról, hogy Magyarországon már másodjára rendezték meg a konzervatívok nemzetközi konferenciáját, a CPAC-et. A miniszterelnök a rendezvényen elmondott beszédében azt tanácsolta a konzervatív erőknek, hogy választások előtt hatalmas betűkkel írják fel zászlajukra, hogy „no migration, no gender, no war”. Jason Miller, Trump kampányának egyik vezető tanácsadója a héten retweetelt egy klipet, amelyben a miniszterelnök Trumpról beszél a CPAC-on, ahol a „No Woke Zone” és a „Make Kids Not War” jelszavak szerepeltek.

A magyar kormány és a republikánusok egyre közelebbi viszonyát jelzi, hogy párt Paul Gosar (Arizona) és Barry Moore képviselő (Alabama) is felszólaltak a budapesti konferencián, Ron DeSantis floridai kormányzó pedig, aki várhatóan Donald Trump kihívója lesz az elnökjelöltségért a múlt hónapban találkozott Novák Katalinnal. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója pedig részt vett a Heritage Foundation múlt havi, 50. évfordulós rendezvényén, amelynek DeSantis volt a vezetője.

(Borítókép: Habony Árpád 2014-ben. Fotó: Huszti István / Index)