Ódor Lajos döntött, otthagyja a bankot, egy országot fog vezetni

Ódor Lajos elfogadja az államfő felkérését, vállalja a szakértői kormány vezetését, és május 14-ével lemond a Szlovák Nemzeti Bank (NBS) alelnöki posztjáról – írja az ujszo.com.

Megtiszteltetés, és egyben óriási felelősséget jelent számomra az államfő döntése, hogy megbízást ad a szakértői kormány vezetésére. Nincs könnyű helyzetben az ország, de mindent megteszek a csapatommal, hogy nyugalmat és stabilitást teremtsünk, hogy az előrehozott parlamenti választásig elvezessük az országot, és biztosítsuk a konstruktív és szakmai párbeszédet a lakosság és az ország számára fontos kérdésekben

– jelentette ki Ódor, aki megköszönte a banktanács tagjainak és a jegybank munkatársainak az együttműködést a modernebb és nemzetközileg elismert Szlovák Nemzeti Bank kiépítésében. Ódor miniszterelnöki kinevezéséig továbbra is teljeskörűen ellátja a jegybank alelnökének feladatait. Az államfő a május 15-ével kezdődő héten nevezi ki a szakértői kormányt.

Az előrehozott választásokig szakértői kormány vezeti Szlovákiát

Zuzana Caputová szlovák államfő vasárnap jelentette be, hogy az előrehozott választásokig szakértői kormányra bízza Szlovákia irányítását, az ország élére a Szlovák Nemzeti Bank alelnökét, Ódor Lajost kérte fel.

Mint arról már az Index is beszámolt, Eduard Heger felmentését kérte Zuzana Caputová államfőtől. Döntését azzal indokolta, hogy az államfő nem fogadott el egyet sem a javaslatai közül, amelyek – mint mondta – biztosabb megoldást jelentettek volna, mint egy szakértői kormány kinevezése. Heger azt követően jelentette be döntését, hogy csütörtökön és pénteken kabinetjének két minisztere is bejelentette távozási szándékát. A szakértői kormányban csak azok tölthetnek be miniszteri posztot, akik nem indulnak az előrehozott választásokon. Ódor Lajos szakértői kormányának tagjait a napokban nevezi majd meg az államelnök.