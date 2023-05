„Senkiházi rohadéknak” nevezte szomszédja, egy táskányi Pokémon-kártyával verte agyon

A Sheffieldi Koronabíróság meghallgatásán életfogytiglani börtönre ítélték – amelyből 17 évet legalább le kell ülnie – a 31 éves Andrew Hague-t, aki „kegyetlen és brutális” módon gyilkolta meg szomszédját, az 50 éves Simon Wilkinsont egy táskányi Pokémon-kártyával. Az egygyermekes családapa elleni erőszakos támadásnak több szomszéd is szemtanúja volt – írja a Daily Mail.

A két férfi vitába keveredett, Wilkinson pedig állítólag „senkiházi rohadéknak” nevezte a 31 éves férfit. Hague ezután a „gyere és harcolj, mint egy férfi” felkiáltással jelezte, hogy fizikai úton szeretné eldönteni a nézeteltérésüket, majd a táska tartalmával ütni kezdte Wilkinsont – állította az egyik szemtanú.

A szemtanúk elmondása szerint a férfi többször is „meglengette a táskát, mint egy krikettjátékos”, ezután pedig csak annyit láttak, hogy a családapa mozdulatlanul fekszik a földön. Hague ezt követően többször is megütötte, illetve megtaposta a férfit, majd elővett egy faütőt, amivel több ütést is mért áldozatára.

A mentők 8 és fél perc alatt kiértek ugyan a helyszínre, de a férfi életét már nem tudták megmenteni. A boncolás megállapította, hogy a többszöri súlyos ütésektől fej- és arcsérüléseket szenvedett Wilkinson, ezek okozták a halálát is.