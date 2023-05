Dúró Dóra betiltott orosz tévének nyilatkozott, újabb megdöbbentő kijelentést tett Ukrajnáról

Dúró Dóra, a Mi Hazánk alelnöke a Russia Today tévécsatornának adott interjút, ahol többek között kijelentette, hogy Ukrajnának a béke érdekében le kell mondania területeiről. Néhány héttel ezelőtt a politikus egy orosz lapnak adott nyilatkozatában arról beszélt, Ukrajna NATO-csatlakozása a teljes körű konfliktus kirobbanásának kockázata nélkül csak akkor lehetséges, ha Oroszország jóváhagyja ezt a lépést. Akkori kijelentése komoly felháborodást keltett Ukrajnába, ami miatt felkerült az ukránok halállistájára is.

A Mi Hazánk Mozgalom YouTube-csatornájára is felkerült az Európai Unióban betiltott Russia Today-nek adott interjúja.

A képviselő a beszélgetés elején megismételte azon kijelentését, amelyet az orosz Izvesztyija című lapnak is mondott, miszerint Ukrajna NATO-csatlakozása óriási nemzetbiztonsági kockázatot rejt magában, ezért a magyar kormány ezt csak akkor hagyja jóvá, ha Oroszország is. Hangsúlyozta, hogy a legfontosabb a béke ebben a helyzetben, ugyanakkor kiemelte, hogy egy olyan nagyhatalommal szemben, mint Oroszország, nem lehet nyerni.

Elmondása szerint

Ukrajnának a béke érdekében le kell mondania területeiről, Európának pedig nem szabad alárendelnie saját érdekeit az Egyesült Államoknak.

Nemrég egy orosz lapnak nyilatkozott

Dúró Dóra néhány héttel ezelőtt az Izvesztyija című orosz lapnak adott interjút, ahol többek között arról beszélt, Ukrajna NATO-csatlakozása a teljes körű konfliktus kirobbanásának kockázata nélkül csak akkor lehetséges, ha Oroszország jóváhagyja ezt a lépést.

Dúró Dóra az orosz lapnak úgy nyilatkozott, Magyarország nem lelkesedik azért, hogy Ukrajnát az észak-atlanti szövetség tagjai között lássa, különösen a Kárpátalján élő magyarok helyzete miatt. Oroszország pedig már korábban jelezte, a „különleges művelet” egyik célja pont Ukrajna NATO-ba való integrációjának megakadályozása volt.

Kinyílt a bicska az ukránok zsebében

A Mi Hazánk alelnökének szavai komoly felháborodást keltettek Ukrajnában, az ukrán külügyminisztérium szóvivője, Oleh Nyikolenko például úgy fogalmazott, hogy Ukrajnának szuverén joga szabadon megválasztani a biztonsági lehetőségeit. „Ezt a jogot többször megerősítették valamennyi NATO-tagállam, így Magyarország szintjén is” – hangsúlyozta. Később azonban újabb ukrán politikus ragadta meg a szót.

Ukrajnának nincs szüksége Oroszország engedélyére a NATO-csatlakozáshoz! – szögezte le Olena Kondratyuk, az ukrán parlament alelnöke. Hozzátette, „Dúró Dórát pedig, aki ezt a kijelentést tette, szeretném emlékeztetni, hogy Európa olyan hely, ahol a határokat és a szuverenitást tiszteletben tartják”.

Felkerült az ukránok halállistájára

Dúró Dóra neve az orosz lapban megjelent nyilatkozata után nem sokkal felkerült az Ukrajna ellenségeit listázó weboldalra is, ahol több vádpontot is megfogalmaztak ellene. Az ukrán biztonsági szolgálatokhoz köthető, 2014 óta működő, Ukrajna ellenségeit listázó, halállistaként is emlegetett Mirotvorec adatbázis szerint Dúró megsértette Ukrajna szuverenitását és területi integritását, ukránellenes propagandát terjesztett, valamint részt vett az Ukrajna elleni humanitárius agresszióban.

A politikus az Indexnek azt mondta, hogy a kifejezetten trágár, illetve a személyes épségének veszélyeztetésére vonatkozó kommenteket nem is írták bele közleményükbe. Azt nem árulta el, hogy tett-e megelőző óvintézkedést saját, illetve családja biztonsága érdekében, ugyanakkor arra rámutatott, hogy épp egy olyan ország országgyűlési képviselőjét érte most súlyos inzultus, amely humanitárius és egyéb módon is segíti ebben a háborúban Ukrajnát.

Dúró Dóra nem tervezi, hogy átlépi a magyar–ukrán határt, de megjegyezte, hogy erre feltehetőleg módja sem lenne, mivel a környezetében, politikai közösségében többen is jelezték, hogy létezhet egy nem hivatalos lista, amely az ő esetükben már megakadályozta a határ átlépését.