Oroszország háborúja Ukrajnában – az Index szerdai hírösszefoglalója

Oroszország legutóbbi rakétacsapás-hulláma Ukrajnára ugyan elrettenti az Ukrán Fegyveres Erők közelgő ellentámadását, de valójában nincs jelentős hatása.

Ezt állapították meg az Institute for the Study of War (ISW) elemzőinek friss áttekintésében. A szakértők úgy vélik, hogy az orosz erők szinte naponta próbálják rakétacsapások sorozatát végrehajtani, hogy megpróbálják elrettentetni az esetleges jövőbeli ukrán ellentámadástól – írja az Unian ukrán hírügynökség.

A csapások csökkent hatékonysága, azonban valószínűleg nem jelent valódi elrettentést az ukrán akciókkal szemben – mondták az elemzők.