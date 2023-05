A Prada vezetője megmentette szülővárosa nevezetességét

Nagy múltú újságosbódét vásárolt szülővárosában, a toszkánai Arezzóban a milánói Prada divatház vezetője, Patrizio Bertelli, megmentve azt a közelgő bezárástól – számolt be a Corriere della Sera című olasz napilap szerdán.

Médiaértesülések szerint Bertelli százezer eurót (37 millió forint) fizetett a belvárosi Piazza San Jacopón található kioszkért, amely 1947-ben nyílt meg, és a város egyik nevezetességévé vált.

Az újságosbódét a helyi polgárok találkozóhelyének tekintik. A kioszkot eddigi tulajdonosa, a kilencvenéves Piero Scartoni és lánya működtette. Scartoni most már nyugdíjba vonulna, de közben szerette volna, ha a napilapok iránti kereslet megcsappanása ellenére az új tulajdonos nem zárná be a standot – írja az MTI. Ezt Bertelli meg is ígérte. A kioszk szeptembertől fiatalabb üzemeltetővel fog működni.

Bertelli, aki a Forbes szerint Olaszország tíz leggazdagabb vállalkozója közé tartozik, 1946-ban született Arezzóban, és később Miuccia Prada divattervezőt vette feleségül. Az üzletember saját bevallása szerint fiatalon a kioszk törzsvásárolója volt, és minden reggel újságokat, valamint vitorlás-, építészeti és dizájnmagazinokat vett.

Bertelli nemrégiben vásárolta meg Arezzóban az 1920-as években alapított La buca di San Francesco éttermet és a 19. századi Caffe dei Costanti kávéházat. Mindkét létesítményt a bezárás fenyegette.