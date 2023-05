Böröndi Gábor frissen kinevezett vezérkari főnök, valamint a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete, Sebastian Keciek kiadott egy közös nyilatkozatot, amiből kiderült: nincs már közöttük ellentét. A konfliktust, amelyről nemrég Novák Katalin is megszólalt, Böröndi Gábor kijelentése váltotta ki.

Böröndi Gábor altábornagy, a honvédség nemrég kinevezett új vezérkari főnöke az ukrajnai háborúról beszélve azt mondta: Magyarország kormánya a háborús eszkaláció veszélye miatt tartja fontosnak a békekötést. 1939-ben a német–lengyel háború lokális háborúnak indult – mondta –, de nem „fogták meg” időben békefolyamattal, és ez elvezetett a második világháborúig.

A kijelentést már kedden is sokan értetlenkedve fogadták, egyesek pedig odáig mentek, hogy történelemhamisítással vádolták meg Böröndit. Sebastian Keciek, a Lengyel Köztársaság magyarországi nagykövete is azok közt van, akik értetlenül állnak e kijelentés előtt. A diplomata ezért nyílt levelet írt a magyar vezérkari főnöknek. Majd Novák Katalin a közösségi médiában védte meg Böröndit, amiért ő is megkapta a magáét a diplomatától:

Lengyelország magyarországi nagykövetének hozzászólása azt sejtette, hogy bocsánatkérésre vár.

Elnök asszony, egy mondat, akár egy szó is elegendő lenne

– írta a Twitteren Sebastian Keciek. Azonban most úgy tűnik, mégsem volt szükség bocsánatkérésre.

Szent a béke

2023. május 12-én Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke fogadta Sebastian Kecieket, a Lengyel Köztársaság magyarországi nagykövetét és Slawomir Mnitowski ezredest, a Lengyel Köztársaság védelmi attaséját, amiről egy közös közleményt is kiadtak.

A megbeszélések során megerősítették a magyar–lengyel kapcsolatok rendkívüli fontosságát és a szép hagyományokkal való szolidaritást, valamint hangsúlyozták a NATO-szövetséghez való közös tartozás fontosságát és az ezzel kapcsolatos célokat, valamint az együttműködés fontosságát – olvasható a közleményben.

Keciek nagykövet beszédében felhívta a figyelmet a lengyel társadalmat érintő kijelentések helytelenségére, amely 1939-ben áldozatul esett a náci Németország és a Szovjetunió Lengyelország elleni, provokálatlan agressziójának.

Böröndi Gábor kifejtette: nem áll szándékában megkérdőjelezni azt a tényt, hogy Lengyelország szenvedte el a legnagyobb áldozatokat és szenvedést a II. világháború alatt.

A vezérkari főnök azt is hozzáfűzte: prioritásként kezeli a NATO-n belüli együttműködés fejlesztését, és kifejezte elkötelezettségét a Lengyelországgal való kapcsolatépítés mellett. A látogatás a kölcsönös tisztelet, a szolidaritás és a harmonikus együttműködés szellemében ért véget, cél az erős kapcsolatok és a közös prioritások megerősítése – áll a közleményben.

(Borítókép: A Honvéd Vezérkar főnökének jelölt Böröndi Gábor altábornagy a kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának ülésén 2023. május 2-án. Fotó: Illyés Tibor / MTI)