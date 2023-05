Bízik a szabadulásban a férfi, aki 24 évig bezárva tartotta, és sorozatosan megerőszakolta a saját lányát

A férfi a The Sun nevű brit bulvárlapnak adott interjújában azt is részletezte, hogy milyen kemény edzésprogramot csinál, hogy fitt legyen, amikor szabadul. Az ügyvédjén, Astrid Wagneren keresztül a lapnak adott zagyva nyilatkozatában Fritzl betegesen azzal dicsekedett, hogy egy napon újra látni fogja a családját.

Hozzátette:

Határozottan hiszem, hogy egy napon újra látni fogom őket.

A villamosmérnök végzettségű Fritzl a most 57 éves Elisabeth nevű lányát egy pincébe zárta, ahol 24 éven át szexuálisan zaklatta, és hét gyermeke született tőle. Az is valószínű, hogy több törvénytelen gyermeke is van külföldön, üzleti útjain történt szexuális kalandjai után.

2009-ben ítélték életfogytiglani börtönbüntetésre vérfertőzés, nemi erőszak, kényszerítés, fogva tartás, rabszolgatartás és gondatlanságból elkövetett emberölés miatt − írta meg a lap.

130 évig élne

Elisabeth 18 éves volt, amikor 1984-ben eltűnt, és csak 2008-ban bukkant fel újra az apja által az ausztriai Amstettenben, a családi ház alatt épített börtönszerű pincéből. A zaklatások következtében hét gyermeke született − közülük három az anyjukkal együtt fogságban maradt.

Egyikük Fritzl keze által halt meg, néhány nappal a születése után. A holttestet egy hulladékégetőben tüntette el. A másik hármat Fritzl és felesége, a ma 84 éves Rosemarie nevelte fel, aki a bűntettek napvilágra kerülése után elvált tőle.

Fritzl, aki valószínűleg demenciában szenved, elmondta, hogy

nemrég olvastam, hogy tudományosan bebizonyosodott, hogy az ember valójában 150 évig is élhet, ha jól táplálkozik és mozog. Szóval 130 évig akarok élni − ez a tervem.

Azt is elárulta, hogy ki akar békülni 84 éves volt feleségével − és bizarr módon azt állítja, hogy még mindig házasok annak ellenére, hogy 11 éve elváltak.

A Heute című bécsi lap beszámolója szerint Fritzl − aki ma már járókerettel közlekedik − levelében azt írta:

Megértem azokat az embereket, akik azt akarják, hogy a börtönben haljak meg. De egy nap szeretném megtapasztalni a szabadságot. Soha nem féltem a haláltól.

Fritzl állítólag kerüli a börtön udvarán való sétálást, „mert ott van néhány rab, akik csak arra várnak, hogy megverhessenek”.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.