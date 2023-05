15 évet kaphat a volt tengerészgyalogos, aki megfojtott egy hajléktalant a metrón

Gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolják a férfit, aki megölte Jordan Neelyt, miután fojtófogásba fogta a New York-i metróban − közölte pénteken a manhattani kerületi ügyészség. A 24 éves Daniel Penny akár 15 év börtönbüntetésre is számíthat, ha a vád szerint bűnösnek találják. Penny péntek reggel adta fel magát a New York-i rendőrségnek.