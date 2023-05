Súlyos büntetés vár a youtuberre, aki a nézettség miatt zuhant le egy repülővel

Az amerikai bíróság vizsgálatot indított a 29 éves férfi ellen, aki végül beismerte, hogy szándékosan ugrott ki repülőgépéből. A youtuber a balesetet kivizsgáló szövetségi közlekedési hatóságot is félrevezette.

Trevor Jacob 2021 decemberében YouTube-csatornáján tette közzé azt a felvétel, amely szerint repülőgépének motorja leállt, és ő emiatt kénytelen volt kiugrani a gépből – számolt be róla a BBC.

A repülőgép-balesetről készült videót már több mint 2,9 millióan látták. A nézőknek több gyanús dolog is feltűnt, többek között az is, hogy Jacob már a baleset észlelésekor is ejtőernyőt viselt. Emellett meg sem próbált biztonságosan landolni a repülővel, hanem egyből kiugrott belőle.

Akár húsz év börtönt is kaphat

A lap szerint a youtuber bűnösnek vallotta magát a bíróság előtt, és elismerte, hogy szándékosan ugrott ki repülőgépéből, emellett félrevezette a balesetet kivizsgáló szövetségi közlekedési hatóságot is. Hozzátette, hogy a videót egy termékszponzoráció részeként készítette el.

Jacob akár húsz év börtönt is kaphat. A bíróságon várhatóan a következő hetekben tárgyalják az ügyét.

A videó továbbra is elérhető a YouTube-on: