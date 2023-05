Moszkva nem is nyújthatna békésebb, már-már idilli látványt, mint most, 2023 májusának idusán. Egy nappal korábban szökött be a nyár a tizennégy milliós metropoliszba, az emberek élvezik a 23 fokos, nyárias meleget, a Vörös tér környéke hemzseg a turistáktól.

Igaz ugyan, hogy mindenki oroszul beszél, külföldivel mutatóban sem találkozunk.

Persze ezt írhatnánk akár a véletlen számlájára is, de ez önmagunk és az olvasó becspása lenne. A lassan tizenöt hónapja tartó „különleges katonai művelet” kezdete óta Moszkvát roppant körülményes megközelíteni, jószerével Isztambulon vagy Dubajon keresztül lehet csak légi járatot foglalni, mi magunk is ez utóbbi útvonalon érkeztünk meg.



De a felszínen tényleg semmi nyoma a háborúnak. Igaz ugyan, hogy a YouTube-ból Rutube lett, ez az új orosz videómegosztó neve, a Facebook és az Instagram nem elérhető, ahogy a bankkártyánk sem működik. Nincs McDonald’s, az amerikai cég a háború kitörésekor felfüggesztette oroszországi tevékenységét, majd tavaly májusban kivonult Oroszországból, és eladta az egész hálózatot Alekszander Govor orosz üzletembernek, aki korábban Szibériában működtetett 25 McDonald’s éttermet franchise-rendszerben. Kávézni sem a Starbucksba járnak már a moszkvaiak, kilépett a seattle-i székhelyű cég az orosz piacról, ellenben a Subway és a Burger King reklámjai még villognak.

Luxusautóból is kevesebbet látni Moszkva utcáin, mint pár éve, főleg a külső kerületekben, miközben a belvárosban, például a Patriarsije Prudi, a „pátriárka tava” környékén, ahol annak idején a villamos lenyisszantotta az Annuska nevű háztartási alkalmazott által kiloccsantott napraforgóolajon megcsúszó Berlioz fejét, az egy főre jutó Maybachok és Rolls-Royce-ok száma kettő. A Domogyedovóból befelé vezető gyorsforgalmi úton megszámoltam száz autót, közülük mindössze három Ladát/Zsigulit láttam, az viszont érdekes volt, hogy a gépjárművek több mint a fele dél-koreai gyártmányú Hyundai vagy KIA.

Persze Annuska és Mihail Alekszandrovics Berlioz, a TÖMEGÍR vezetőségi elnöke nem pusztán Mihail Bulgakov képzeletében létezett, a regény elején szereplő alakokat kortársairól mintázta, ahogy a Patriarsije Prudi mellett sem közlekedtek villamosok sohasem, még a harmincas évek Moszkvájában sem, de ettől még A Mester és Margarita a világirodalom kivételes gyöngyszeme marad.

Ahogy Moszkva belvárosa a mindenütt nyíló orgonákkal, az illatfelhővel, a rengeteg zöldterülettel is elvarázsolja az embert. Ha már Bulgakovot idéztük, a nagy író múzeumnak berendezett lakóháza kihagyhatatlan desztináció. Az udvarban, ahogy belépünk a kapun, bal kéz felől ott áll Woland, a mágus és Behemót, a hatalmas, néha két lábon járó és emberi formát öltő kandúr szobra, és földbe gyökerezik a lábunk, amikor felpillantunk az ablakba: egy rekordméretű, lustán nyújtózkodó, élő fekete kandúr próbálgatja a körmeit a nyílászáró félfáján.

A kávéházak tömve, az éttermekben szinte lehetetlen asztalt kapni, hacsak előre nem foglalta le az ember, a Majakovszkij téren kéttagú, dobosból és szólógitárosból álló rockbanda húzza a talpalávalót, a fiatalok táncolnak, őrjöngenek, csápolnak a Csajkovszkij tevét viselő koncertterem előtt.

Persze ez csak a felszín, a mélyebb regiszterekben ott lopakodik a háború nyomasztó szelleme, még ha az emberek igyekeznek nem is tudomást venni róla. Taxisofőrünk bánatosan említi, hogy nem működik a navigációs rendszer, amióta május 3-án két drón csapódott be a Kremlnél, a hatóságok biztonsági okokból elérhetetlenné tették a szolgáltatást.

A Vörös téren és környékén hazafias férfiak a Nemzeti Felszabadító Mozgalom (Nacionalno-Aszvabagyityelnoje Dvizsényije) nevében jókora transzparensen hirdetik elkötelezettségüket. A táblán Putyin elnök arcképe és a felirat: Mi vele vagyunk! Oroszország szuverenitásáért. És te?!

Ehhez képest felettébb meglepő, hogy néhány méterrel odébb, a Moszkva folyó nagy hídján, a Bolsoj Moszkoveckij Moszton, ahol 1987. május 28-án este hét óra tájban földet ért Mathias Rust hamburgi diák Cessna típusú kisrepülőgépe, a korlátnak döntve Borisz Nyemcov orosz ellenzéki aktivista arcképe látható. Nyemcovot 2015. február 15-én ölték meg itt máig ismeretlen tettesek. A tábla felirata szerint a hatóságok semmit sem tesznek a gyilkosok és felbujtóik személyazonosságának kiderítésére.

Érdekes módon Nyemcov fotóját nem távolítják el, valamiféle szólásszabadság tehát mutatóba még mindig létezik.

Viszont a metróállomások bejáratánál olyasféle fémdetektoros beléptetőkapun át lehet csak bejutni, mint ami a repülőtereken van. Szóval, nem árt az óvatosság.

Moszkvában érdekesek az árak. A benzin literje 46 rubel (átszámítva 180-190 forint), mondjuk, a bődületes távolságok miatt fogy is rendesen a nafta, a domogyedovói repülőtér 70 kilométerre van a centrumtól, ez olyan, mintha Székesfehérváron lenne Ferihegy. A taxi tarifája körülbelül egyharmada a pestinek, másfél órás furikázás után (melynek kezdőpontja Domogyedovo, vége pedig a Patriarsije Prudi volt) tízezer forintot mutatott a taxióra, nálunk ezért legalább a háromszorosát kellett volna fizetni.

Kétszáz rubelért a fagylaltos kisasszony jókora, henger alakú marozsennojét nyom a kezedbe, de előtte még bele is mártja a csokikrémbe, ha lúd, legyen kövér. És az éttermi árak is normálisak, nem érzi úgy az ember, hogy le akarnák húzni, más kérdés, ha kilépsz az elegáns grúz étterem ajtaján, rögtön rád akaszkodik egy kaukázusi nepper, és a füledbe súgja a garantáltan eredeti Apple iPhone 14-es telefonkészülék árát.

Szóval így néz ki Moszkva 2023 májusának idusán. A felszínen minden idilli – tényleg az –, de ha egy kicsit megkapargatjuk a csillogó festéket, előtűnik az, ami alatta van.

(Borítókép: Gáll András / Index)