Árulás vagy átverés? Ajánlatot tett az ukránoknak a Wagner-csoport vezetője

A The Washington Post ismertette az iratokat, amelyek a Pentagonból kiszivárgott többi szigorúan titkos dokumentumhoz hasonlóan ugyancsak a Discord nevű online közösségi térben kerültek először nyilvánosságra.

Az amerikai lap azt írja, hogy

Jevgenyij Prigozsin január végén kereste meg az ukránokat egy ajánlattal.

A zsoldosvezér ajánlata a bahmuti harcokkal állt összefüggésben, ahol a Wagner-csoport több tízezres nagyságrendben vesztett fegyvereseket az utóbbi hónapokban.

A The Washington Post szerint Prigozsin azt ajánlotta az ukránoknak, hogy ha visszavonják az erőiket Bahmutból, akkor azért cserébe átadja nekik az orosz hadsereg bizonyos egységeinek lokációját azért, hogy lecsaphassanak rájuk.

Az ukrán katonai hírszerzéssel állhat kapcsolatban Prigozsin

A dokumentumok egyike szerint Prigozsin – akinek már hónapok óta konfliktusa van az orosz hadvezetéssel, mely az utóbbi időben még inkább elmérgesedett – még azt is elmondta az ukránoknak, hogy nem kapnak elég lőszert az orosz védelmi minisztériumtól.

Ezen kívül azt is elárulta, hogy szerinte az ukránoknak mielőbb támadást kellene indítaniuk a Krím félsziget ellen, mivel jelenleg alacsony az orosz hadsereg morálja.

Az amerikai lap szerint Prigozsin az ukrán katonai hírszerzést (HUR) kereste meg az ajánlatával, amellyel – az amerikai hírszerzés dokumentuma szerint – az egész háború idején fenntartott egy titkos kommunikációs csatornát. A The Washington Postnak két ukrán tisztviselő is megerősítette, hogy a zsoldosvezér tényleg beszélt néhány alkalommal a HUR tisztviselőivel.

Egyikük azt is közölte, hogy valóban kaptak egy, a fentihez hasonló ajánlatot Prigozsintól, de azért utasították el, mert nem bíztak abban, hogy komolyak a szándékai és tartaná a szavát. Mindeközben egy amerikai tisztviselő azt mondta az amerikai lapnak, hogy Washingtonnak szintén voltak kétségei Prigozsin szándékainak komolyságát illetően.

Prigozsin viccelődve reagált

Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a közelmúltban egy interjúban is kérdezték arról, hogy valóban kapcsolatban áll-e a HUR Prigozsinnal, az államfő azonban megtagadta a válaszadást, arra hivatkozva, hogy ez bizalmas információ.

A The Washington Post most a Kremlhez is kérdéseket intézett ezzel kapcsolatban, de nem kaptak választ. Egy ukrán tisztviselő ugyanerről mindössze azt mondta a lapnak, hogy a Prigozsinnal való kapcsolattartásuk a „tartsd magadhoz közel a barátaidat, de még közelebb az ellenségeidet” mottó jegyében értelmezhető.

Maga Prigozsin viccelődve reagált arra, hogy a The Washington Post nemrég beszámolt ezekről dokumentumokról.

Az egyik írásban még arról is szó esik, hogy a HUR vezetője, Kirilo Budanov szerint Prigozsin a háború idején titokban ukrán hírszerzőkkel is találkozott Afrikában, és hogy ezt később még a Kreml felhasználhatja majd ellene. Válaszában erre utalt vissza a zsoldosvezér, amikor egy, a Telegramon is megosztott üzenetben azt mondta:

Persze, meg tudom erősíteni ezt az információt, nincs semmi rejtegetnivalónk a külföldi titkosszolgálatoktól. Budanov és én még mindig Afrikában vagyunk.

(Borítókép: Egy 2023. május 5-én közzétett felvételen Jevgenyij Prigozsin egy meg nem nevezett helyen, a Wagner harcosai előtt állva az orosz hadsereg felső vezetéséhez fordul. Fotó: Handout / Telegram @concordgroup_official / AFP)