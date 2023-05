Magyarország blokkolja az Európai Békekeret nyolcadik részletének folyósítását. A nyolcadik részlet utalásával az unió tagállamai 500 millió eurót adnának Ukrajnának, amelyet fegyverkezésre költhet el – értesült az ANSA.

Az Ukrajnának szánt 500 millió eurót jövő hét hétfőn kellett volna folyósítani. A magyar kormány az értesülés szerint garanciákat kért arra vonatkozóan, hogy az Európai Békekeret a jövőben is globális célokat szolgál, és nem az ukrán hadsereg felfegyverzését szolgálja.

Az Európai Békekeret egy költségvetésen kívüli eszköz, amelynek célja, hogy az uniót fokozottan képessé tegye a konfliktusok megelőzésére, a béke megteremtésére, a nemzetközi biztonság megerősítésére.

A közös lőszerbeszerzés tető alá hozása is lassan halad

Arról már korábban is beszámoltunk, hogy lassan sikerül tető alá hozni az Európai Unió berkein belül már márciusban elfogadott közös lőszerbeszerzést. A tagállamok vállalták, hogy az elkövetkezendő 12 hónapban összesen egymillió 155 mm-es tüzérségi lőszert adnak át Ukrajnának. Ugyanakkor továbbra is vita tárgyát képzi, hogy a tagállamok gyártási kapacitásai e cél teljesítésére elegendők-e – az Európai Bizottság most a gyártási kapacitás növelésére prezentált egy rendeletjavaslatot.

A tervet az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, a spanyol Josep Borrell prezentálta, és három pilléren áll: