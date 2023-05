Magyar miniszterelnöke van Szlovákiának

Érdekes fun fact: amennyiben a Szlovák Nemzeti Tanács megszavazza Ódor Lajos kabinetét, akkor Ódor mellett két másik magyar származású tagja is lesz a kormánynak: a pénzügyminiszteri posztra szánt Horváth Mihály, illetve a vidékfejlesztésért és informatizációért felelős miniszter Péter Balík.

Ezzel összesen három magyar származású tagja lehet a kormánynak, míg a parlamentben csak egy magyar képviselő foglal helyet, az OĽaNO-s Grendel Gábor személyében.

Ennek oka, hogy a 2020-as választásokon két szlovákiai magyar lista is indult: a Most–Híd mellett az MKP, az Összefogás Mozgalom és a Magyar Fórum alkotta választási szövetség, azonban egyik lista sem ugrotta meg a bejutási küszöböt, így a szlovák történelemben először fordult elő, hogy a Szlovák Nemzeti Tanácsban nem szerepel szlovákiai magyar párt.

Grendel mellett egyébként sokáig az OĽaNO frakcióját erősítette a nemrég Szövetségbe igazoló Gyimesi György, illetve Cseh Péter is. Azonban ők ketten csak pótképviselői mandátummal rendelkeztek, és mivel a most távozó kormányból Jaroslav Nad egykori honvédelmi miniszter és Andrej Stancik külügyi államtitkár is visszatér képviselőként a parlamentbe, így Gyimesi és Cseh is elvesztette mandátumát.

