Elaludhatott a magyar busz sofőrje, ez okozhatta a tragédiát Szlovákiában

A busz egy kamionnal ütközött össze a D2-es autópályán. A járművön miskolci és budapesti nyugdíjasok utaztak, és a balesetnek 59 sérültje (közülük 13 sérült állapota súlyos) és egy halálos áldozata van, egy 56 éves magyar férfi. Novák Katalin köztársasági elnök részvétet nyilvánított az elhunyt családjának.

A szlovák TV JOJ, a noviny.sk hírportál szerint a baleset ügyében folytatott vizsgálatot a Malackai járás rendőrsége vette át, és még zajlik a körülmények felderítése. A portál úgy értesült, hogy a kamion – amelyet egy román sofőr vezetett – a leállósávban állt, amikor a magyar busz hátulról belecsapódott közel 100 km/h-s sebességgel. A TV JOJ azt is megjegyezte:

valószínűsíthető, hogy a magyar busz sofőrje elaludt a baleset előtt.

Életmentő műtéteket kellett végezni

Az MTI szerint az M1 arról számolt be még hétfőn, hogy hamarosan elindulhatnak Magyarországra a délelőtti buszbaleset könnyű sérültjei, miután megérkezett értük a mentesítő járat. A csatorna tudósítója elmondta, a könnyű sérültek közül is többen szorultak kórházi kezelésre, közülük 19-et elszállítottak Malackából (Malacky) négy pozsonyi kórházba.

A súlyos sérülteket Pozsonyban látták el, több életmentő műtétet is el kellett végezni.

Összesen 23 súlyos és közepesen súlyos sérültet kezelnek kórházban, közülük két embert mélyaltatásban tartanak. Ők arc-, gerincsérüléseket, valamint medence- és végtagtöréseket szenvedtek. A műsorban elhangzott az is: az utasok közül a legtöbben a hajnali indulás miatt aludtak az autóbuszon, így nem emlékeznek, hogy mi történt az ütközés pillanatában.

Az M1 tudósítója azt is közölte, hogy a magyar autóbuszt már elvontatták a helyszínről, az autópályát pedig megnyitották a forgalom előtt (a baleset után az érintett szakaszon hosszú, a noviny.sk szerint 30 km-es kocsisor alakult ki).

18 utas hazaérkezett, továbbra is segítik a sérülteket

A Szlovákiában balesetet szenvedett magyar autóbusz utasai közül tizennyolcan hazaérkeztek Magyarországra – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára kedden az M1 reggeli műsorában.

Menczer Tamás elmondta: a 21 súlyos sérült közül ketten továbbra is mélyaltatásban vannak. Arról is beszámolt, hogy minden utast sikerült azonosítani, és pozsonyi nagykövetség munkatársai hétfő óta a helyszínen, illetve a kórházakban vannak, hogy segítsék a sérülteket, de az utasok azonosításában és a rokonok, ismerősök tájékoztatásában is részt vettek, vesznek.

A baleset okával kapcsolatban Menczer Tamás nem kívánt találgatásokba bocsátkozni, azt mondta: addig nem kommentálja ezt, amíg a hatósági vizsgálat le nem zárul. Kitért arra, amint a sérültek hazaszállítható állapotban lesznek, az Országos Mentőszolgálat – az orvosi protokoll szerint – segítséget nyújt a hazaszállításukban.