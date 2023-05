Bezárja kapuit a WHO Moszkvában

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tagállamai megszavazták a WHO egy szakosított regionális irodájának bezárását Moszkvában. Az ENSZ-szervezet hétfőn közölte, hogy az erre vonatkozó indítvány megkapta a szükséges számú szavazatot a WHO európai irodájának rendkívüli online ülésén, amelynek összehívását 30 tagország kérte.

A WHO-tagországok már tavaly óta fontolgatták az Ukrajna elleni orosz háború nyomán a nem fertőző betegségek megelőzésével és ellenőrzésével foglalkozó európai iroda átköltöztetését Oroszországból. Az irodát legkésőbb 2024. január elsejéig Koppenhágába helyezik át.

Oroszország genfi diplomáciai képviselete egyelőre nem reagált az ügyben. Az ülésen az Oroszország szövetségesének számító Tádzsikisztán kezdeményezte, hogy az irodát a területére helyezzék át, de a tagországok többsége elutasította ezt – írja az MTI.

Az iroda illetékességébe tartozó, nem fertőző betegségek – köztük a cukorbetegség és a rák – felelősek a legtöbb halálesetért a WHO európai régiójában, amely 53 országot foglal magában.