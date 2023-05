Úgy akarta megúszni az ittas vezetést a férfi, hogy helyet cserélt a kutyájával

A férfit eredetileg azért állították meg, mert 30-as zónában 52 mérföld per órás (84 kilométer per órás) sebességgel hajtott. Emellett ittas is volt – írta Facebook-bejegyzésében a springfieldi rendőrség (SPD).

A sofőr megpróbált helyet cserélni a kutyájával … miközben az SPD rendőre megközelítette és végignézte az egészet

− írta közleményében a hivatal a BBC szerint.

A férfi azt állította, hogy „nem ő vezette” a járművet, és megpróbált elfutni a rendőr elől, amikor az alkoholfogyasztásáról kérdezték. Nem jutott messzire. A rendőrség szerint a férfit, akit nem neveztek meg, 20 méteren belül letartóztatták, és ittas vezetéssel, letartóztatásnak történő ellenállással és gyorshajtással vádolják. Mielőtt börtönbe került volna, kórházba szállították.

Ami a kutyáját illeti, akit a rendőrség szintén nem nevezett meg, őt a sofőr ismerősének adták, hogy vigyázzon rá, amíg gazdája a börtönben tölti idejét.

A kutya ellen nem emeltünk vádat, csupán egy figyelmeztetést kapott

− viccelődött a rendőrség.