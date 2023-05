A rendőrség vetett véget az IKEA rave-bulijának

Az IKEA két rave-partit is rendezett Milánóban, ezzel akarják visszacsalogatni a vásárlókat az üzletekbe. Az egyik parti annyira jól sikerült, hogy a rendőrségnek kellett közbelépnie.

Az IKEA újraértelmezné a vásárlói élményt, ezért két rave-partit is rendezett a világ egyik legnagyobb bútorbemutatója, a Milánói Designhét alatt, az Assembling the Future Together című kiállításuk helyszínén, a Telekom Elektronic Beats és a neves lemezbolt, a Serendeepity közreműködésével – írja a Business Insider.

Az egyik annyira jól sikerült, hogy a rendőrségnek kellett leállítania a bulit.

Az IKEA, illetve anyavállalata, az Ingka Csoport további bulik megrendezését tervezi az olasz városban, mondta a cég kreatív igazgatója, Marcus Engman, aki szerint ez egy jó példa arra, hogy az IKEA vissza akarja csalogatni a vásárlóit a boltokba.

Az IKEA közben az Adidasszal és a Legóval kötött kreatív megállapodást.