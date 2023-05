Drámaian megváltozott a hangulat Mariupolban, Ukrajna ellentámadásától rettegnek az emberek

A The Guardiannek nyilatkozó helyiek azt mondták, Mariupol a Szovjetunió komor másává változott, mióta az Azovsztal acélműben megbúvó utolsó ukrán védők egy évvel ezelőtt megadták magukat az orosz csapatoknak.

– mondta az egyikük.

Beszéltek arról is, hogy orosz zászlók lengnek az önkormányzati épületek felett, katonák lepik el az utcákat, és Vlagyimir Putyin, valamint az önhatalmúlag kikiáltott donyecki köztársaság vezetőjének, Denisz Puszilinnek a portréi lógnak az irodák és az iskolák falain.

Néhány helyi lakos kilencemeletes, romos, lebontásra ítélt tömbházakban él, fűtés és világítás nélkül. Másokat arra kényszerítenek, hogy zsúfolt kollégiumokba költözzenek, ahol a férjeket és feleségeket szétválasztják.

Mariupol egykor virágzó európai metropolisz és kikötőváros volt, a kelet-ukrajnai Donyeck régióban, 480 ezer embernek adott otthont. 2014-ben Moszkva és fegyveres megbízottjai rövid időre elfoglalták a várost. A korábbi frontvonal 15 kilométerre volt a központtól.

Az oroszok tavalyi teljes körű inváziójának előestéjén Mariupolban a közvélemény fele-fele arányban oszlott meg a Kijevet támogatók és a Putyinnal szimpatizálók között – mondták a város lakói.

2022 tavaszán a város lakosságának mintegy fele az ukrán kormány ellenőrzése alatt álló területekre és európai országokba menekült. A lakosok azt állították, hogy a város halálos áldozatainak száma 100-120 ezer volt – ez a szám jóval magasabb, mint a Volodimir Zelenszkij kormánya által megadott 21 ezres hivatalos adat.

A The Guardian szerint jelenleg nagyjából 120 ezer ember maradt a városban, mintegy 20 százalékuk támogatja az ukrán fegyveres erőket. A maradék 80 százalék pedig nagyjából fele-fele arányban oszlik meg a politika iránt közömbös emberek és az Oroszországot támogatók között.

Ez utóbbi csoport most a többség. Ők nagyon félnek az ellentámadástól. A hangulat Mariupolban drámaian megváltozott. Egy évvel ezelőtt mindenki azt hitte, hogy Oroszország győz. Nem volt más forgatókönyv. Most még azok is, akik Putyint támogatják, rájöttek, hogy valami történik, reálissá vált, hogy Oroszország veszíthet