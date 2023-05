Rendkívüli döntést hoztak az amerikaiak, ez mindent felülírhat a háborúban

A modern vadászgépekhez már hónapok óta próbálnak hozzájutni az ukránok. Ha megkapják ezeket, akkor több hónapba telhet, mire hadrendbe állnak, de jelentősen befolyásolhatják a háború kimenetelét.

Most a CNN értesült több bennfentes tisztviselőtől arról, hogy Joe Biden kormánya jelezte az európai szövetségeseiknek:

az Egyesült Államok engedélyezi nekik, hogy F–16-os vadászgépeket adjanak át Ukrajnának.

Az amerikai hírportál úgy tudja, hogy az Egyesült Államok kormányára egyre nagyobb nyomást helyez a kongresszus a NATO többi tagországa azért, hogy adják át a gépeket Ukrajnának. Joe Bidennek például szerdán egy kétpárti, törvényhozókból álló csoport írt levelet azzal kapcsolatban, hogy Ukrajnának szüksége van az F–16-osokra. Mindeközben az ukránok is megállás nélkül lobbiznak azért, hogy megkapják a gépeket. Ezen túl a napokban már Emmanuel Macron francia elnök is beszélt arról egy interjúban, hogy ők is hajlandóak lennének kiképezni az ukrán pilótákat a modern vadászgépekre.

Mindemellett úgy tudni, hogy konkrét lépések még nem történtek annak érdekében, hogy megkezdődjön az F–16-osok átadása, vagyis az amerikai külügyminisztériumhoz nem érkeztek be azok a hivatalos kérelmek, amelyekre szükség lenne akkor, ha az amerikai gyártmányú vadászgépeket az Egyesült Államok egyik szövetségese átadná az ukránoknak.

Ez az állam adhatja át a gépeit?

A CNN szerint az európai szövetségesek közül a hollandok lehetnek azok, akiknek van annyi F–16-osa készleten, hogy tudnának belőlük adni az ukránoknak (és korábban már jelezték azt is, hogy nem zárkóznak el ettől).

A hollandok mellett a britek nagy erőkkel lobbiznak azért, hogy Ukrajna hozzájusson a repülőkhöz. A két állam a napokban kezdett el dolgozni az úgynevezett vadászgép-koalíción, amelynek az a célja, hogy Ukrajnát hozzájuttassák az F–16-osokhoz.

A CNN azt is megjegyezte, hogy a britek néhány hónap alatt gyökeresen megváltoztatták a véleményüket vadászgépügyben, ugyanis januárban a nyilvánosság előtt még azt mondták, hogy nem lenne célszerű F–16-osokat adni Ukrajnának (zárt körökön belül pedig ennél cifrább kijelentések is elhangzottak legalább egy brit minisztertől a híresztelések szerint).

Ami az amerikaiakat illeti, ők egyelőre nem készülnek úgy, hogy a saját gépeikből adnának az ukránoknak. Nagy kérdés az is, hogy ha tényleg átadja végül valamelyik állam az F–16-osait Ukrajnának, akkor pontosan milyen technológiai eszközökkel ellátva szállítják le a gépet (a nyugatiak az ezekhez hasonlóan fejlett és modern harceszközöket már eddig is csak kisebb módosításokkal adták át, hogy Oroszország hadizsákmányként ne szerezhessen meg fejlett technológiai eszközöket).

A CNN úgy véli, hogy a vadászgépek átadása napirenden lesz a NATO következő csúcstalálkozóján is, amelyet júliusban tartanak a litvániai Vilniusban. Ezt követően egy nemzetközi program keretében, több állam részvételével történhet meg az ukrán pilóták kiképzése a gépekre (bár márciusban, Arizonában már volt egy ehhez kapcsoló program).

Az ukrajnai háború fejleményeit pénteken is percről percre közvetítjük ebben a cikkünkben.