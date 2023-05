Páros lábbal szállt bele Orbán Viktorba az EP-s képviselő: Ez banális zsarolás

Amint arról már beszámoltunk, Magyarország megvétózta az Ukrajnának szánt félmilliárd euró folyósítását az Európai Békekeretből, mert az orosz támadás alatt álló ország a háború nemzetközi támogatóinak listájára tette a magyar OTP Bankot, azzal indokolva a döntést, hogy a pénzintézet fenntartja oroszországi tevékenységét.

A lett politikus a Baltijas Balss hírportálnak nyilatkozva elmondta, hogy Magyarország ezért az újabb szankciós csomagot is meg fogja vétózni, mert Orbán Viktor azt akarja elérni, hogy az OTP Bank ne kerüljön fel a tiltott pénzintézetek listájára.

Ivars Ijabs arról is beszélt, hogy a magyar miniszterelnök cinikus módon egyszerre vezet egy uniós országot, és zsarol egy másikat, ráadásul egy olyan fontos kérdésben, mint Ukrajna támogatása. A képviselő szerint ez jól mutatja Orbán Viktor hozzáállását az Európai Unióhoz.

Rámutatott, hogy az uniós törvények nem írják elő a katonai tevékenységek finanszírozását közvetlenül az uniós költségvetésből, így az Európai Békekeret mind az Ukrajnát segítő államokat, mind magát Ukrajnát támogatja. Mivel az eszköz nem része az EU többéves költségvetésének, felhasználásához az összes uniós tagállam hozzájárulása szükséges.

A képviselő a Magyarország számára elkülönített uniós források befagyasztására is kitért. Mint mondta, Magyarországon még mindig nincs rendben a jogállamiság, de ennek ellenére a kormány mindent megtesz, hogy ezt a pénzt valahogyan megkapja.

– hangsúlyozta a politikus, aki szerint az unió egyik legnagyobb strukturális problémája az, hogy kevés lehetősége van befolyásolni a demokráciát és a jogállamiságot.

Hozzátette, jelenleg ugyan nincs mód arra, hogy Magyarországot kizárják az unióból, de Brüsszel lépéseket tesz annak érdekében, hogy befolyást szerezzen a tagállamok demokráciájának védelmére. Az egyik ilyen éppen az a mechanizmus, amely az uniós pénzek elosztását a jogállamiság tiszteletben tartásához köti.

Az Európai Parlament ezért most már sokkal jobban odafigyel arra, hogy az államok hogyan költik el az uniós pénzeket, van-e független igazságszolgáltatási rendszerük, és hogy az európai pénzeket nem „baráti” üzletemberekhez és bankokhoz irányítják-e.

– mondta Ivars Ijabs.

A lett politikus szerint észre kell venni, hogy a magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin szorosan összedolgozik. Ezt azzal magyarázta, hogy Orbán Viktor azt gondolja magáról, hogy ő az egyetlen, aki a hagyományos európai keresztény értékeket képviseli a rothadó Európában, és ez az állítása, miszerint ő az egyetlen, aki „visszavezeti Európát a keresztény gyökereihez”, nagyon hasonlít Putyin retorikájához.

Ijabs szerint azt sem szabad elfelejteni, hogy Magyarországnak, akárcsak Oroszországnak, „fantomfájdalmai” vannak az elvesztett területek miatt, és Orbán Viktor ezt ki is használja. A magyar miniszterelnök úgy tesz, mintha a magyar érdekeket védené – tette hozzá.

Pontosan ugyanezt mondja Putyin is, hogy Oroszország külföldön is vigyáz a sajátjaira. Orbán egyértelműen Putyint másolja, arról nem is beszélve, hogy egészen gyakorlatias dolgokat is tesz: a hatalomhoz közel álló üzletembereket termel ki magának, akik a különböző politikai projektekben is támogatják. A kormány rengeteg pénzt fektet a médiába is, amely csak egy „helyes” irányvonalat képvisel. Csak Orbánnak nincs meg az a szabadsága, ami Putyinnak igen: hogy megvalósítsa az álmait