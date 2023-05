Szénnel festették feketére a római Trevi-kút vizét a klímaaktivisták

Felhígított szénnel festették feketére a Trevi-kút vizét a tiltakozó klímaaktivisták Rómában. Az olasz főváros egyik legnépszerűbb turisztikai helyszínén az Ultima Generazione (Utolsó Generáció) csoport tüntetői „Nem fogunk fizetni a fosszilis tüzelőanyagokért” feliratú transzparenseket tartottak a magasba, és azt kiabálták: „Országunk haldoklik”.

A The Guardian beszámolója szerint az aktivista csoport közleményben követelte a fosszilis tüzelőanyagok állami támogatásának megszüntetését, és a tiltakozó akciójukkal az észak-olaszországi Emilia-Romagna tartományt sújtó árvizekre akarták felhívni a figyelmet.

🔴 Rome : des militants écologistes ont coloré en noir le bassin de la fontaine de Trevi, affirmant que la mort de 14 personnes dans les inondations qui ont dévasté le nord-est du pays constituent un « avertissement » face au changement climatique.pic.twitter.com/aviOT3utPi — François Beaudonnet 🌎 (@beaudonnet) May 21, 2023

Roberto Gualitieri, Róma polgármestere elítélte a klímaaktivisták akcióját, és Twitter-oldalán azt írta: „Elég volt ezekből az abszurd támadásokból a művészeti örökségeink ellen.”

Az esetről több videófelvétel is készült, az egyiken az is látszik, amint a rendőrök belegázolnak a vízbe, hogy elfogják az aktivistákat, miközben több turista is kiabál a tiltakozókkal.