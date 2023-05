Saját oroszlánja ölte meg Jozefet

Már többször is emberre támadtak az állatai, de ő akkor is kitartott amellett, hogy nem érhet senkit baj az ő állatkertjében. A múltban a tigrisek és az oroszlánok is a látogatókra támadtak, végül az egyik oroszlánja végzett vele.

A DailyStar információi szerint a nagymacska széttépte a szlovák férfit, akinek a maradványait próbálták azonosítani a rendőrök.

Jozef B.-t a cikk szerint nem kedvelték a helyiek az arrogáns stílusa miatt, és a hatóságokkal is többször összetűzésbe keveredett a magát csak európai „Joe Exoticnak” nevező férfi. A környéken élők szerint nagyon rossz körülmények között tartotta a különleges állatait, ezért engedélye se volt már, hogy megtarthassa őket.