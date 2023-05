Daniel Freund: Orbán Viktor a legkorruptabb politikus egész Európában

„Egyáltalán nem úgy tűnik, hogy a kormány mindent megtesz ezeknek a forrásoknak a felszabadítása érdekében. Közös érdekünk, és ezt többször elmondtuk a kormány képviselőinek és a sajtótájékoztatón is, hogy ezeket a pénzeket mielőbb eljuttathassuk Magyarországra – különösen most, amikor történelmi léptékű infláció tombol a kontinensen, és különösen Magyarországon. De legalább ennyire fontos, hogy a források ténylegesen eljussanak a magyar adófizetők, vállalatok, civil szervezetek és közösségek szintjére is, és ne csak Orbán Viktor holdudvarát gazdagítsák. Erre viszont nem kaptunk elegendő garanciákat” – mondta a 444-nek Daniel Freund, az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának tagja.

Freund szerint a tárgyalások egyetlen pozitívuma, hogy történtek érdemi előrelépések, például a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF) közti együttműködésben, és az igazságszolgáltatás függetlensége terén is, de úgy véli, hogy számos problémafelvetésre érdemi választ sem kapott a költségvetési ellenőrzési bizottság.

Az Európai Számvevőszék, az OLAF és az Európai Bizottság a 2014 és 2020 között időszakban 29 ellenőrzést végzett el, és mintegy 1,48 milliárd euró, azaz 560 milliárd forintnyi uniós forrás hasznosulásával kapcsolatban tárt fel bizonytalanságokat illetve szabálytalanságokat

– mondta Daniel Freund, hozzátéve, hogy az Állami Számvevőszék nem adott tájékoztatást, mit tud erről, és arról sem, hogyan kívánná szigorúbban ellenőrizni ezeknek a forrásoknak a felhasználását.

Freund arról is beszélt az interjúban, hogy a jövő héten számolnak be a tárgyalásokról az Európai Bizottság előtt, majd határozatot fogad el a parlament Magyarországról.

„Jövő héten adjuk elő megállapításainkat a bizottság előtt, a következő plenáris ülésen pedig, legalábbis ez a várakozás, határozatot fogad majd el a parlament a magyarországi helyzetről.”

Orbán Viktor ma a legkorruptabb politikus Európában, és ez nem pusztán mennyiségi, de minőségi értékelés egyben. Nem csak az érintett pénzek mennyiségéről van tehát szó, hanem arról, hogy egy tudatosan működtetett rendszer bonyolítja ezt a korrupciót

– fogalmazta meg véleményét a magyar miniszterelnökről Daniel Freund a lapnak adott interjújában.