Vasárnap az orosz hadügyminisztérium bejelentette, hogy a Wagner-csoport átvette az irányítást a város teljes területén. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cáfolta a hírt. Hogy mi a valóság, azt a külső szemlélő a háború köde miatt egyelőre nem tudja megítélni − írja az Associated Press hírügynökség.

A kisváros elfoglalása vagy megtartása stratégiai szinten egyik oldalnak sem jelent túl sokat. Ha az oroszoknak sikerül is elfoglalniuk, az nem jelenti azt, hogy megnyílik előttük az út. Számos hasonlóképp erődített város van Bahmut mögött, a legtöbb nagyobb nála. Ami igazán fontos a győzelemben, az annak szimbolikus jelentése. A kommunikáció szempontjából fontos igazán, hogy az ukránok képesek voltak feltartóztatni az oroszokat. Hogy elmondhassák: még Bahmutot sem tudták elfoglalni. Az ukrán hadsereg fő célja az volt, hogy kimerítse az orosz csapatok erőforrásait és morálját az 1500 kilométeres frontvonal apró, de taktikai jelentőségű részén.

Annak ellenére, hogy most már csak Bahmutnak egy kis részét ellenőrizzük, a védelem fontossága nem veszíti el jelentőségét. Ez lehetőséget ad arra, hogy a helyzet megváltozása esetén bevonuljunk a városba. Ez pedig minden bizonnyal megtörténik

− mondta Olekszandr Szirszkij vezérezredes, az Ukrán Fegyveres Erők szárazföldi erőinek parancsnoka.

Az oroszok kezén lévő regionális fővárostól, Donyecktől mintegy 55 kilométerre északra fekvő Bahmut fontos ipari központ volt, amelyet só- és gipszbányák vesznek körül. A háború előtt mintegy 80 ezer embernek adott otthont a több mint 43 milliós országban.

A korábban egy bolsevik forradalmár után Artemovszknak nevezett város egykor a föld alatti barlangokban érlelt pezsgőjéről volt híres. A turisták körében széles, fákkal szegélyezett sugárútjai, buja parkjai és impozáns, 19. század végi kúriáival tarkított belvárosa miatt volt népszerű. Mindezek mára füstölgő pusztasággá váltak.

Az elmúlt hónapokban Oroszország és Ukrajna között heves harcok folytak a város központjáért, bár az ukrán parancsnokok elismerték, hogy Moszkva már több mint a 90 százalékát ellenőrzi. Az ukrán erők azonban még most is jelentős előrenyomulást hajtanak végre a város környékén vezető utak közelében, méterenként támadva az északi és déli orosz szárnyakat, hogy ne tudják bekeríteni a várost.

Az ellenségnek nem sikerült bekerítenie Bahmutot. Elvesztették a várost körülvevő magaslatok egy részét. Csapataink folyamatos előrenyomulása a külvárosokban nagyban megnehezíti az ellenség tevékenységét. Csapataink félig bekerítették a várost, ami lehetőséget ad arra, hogy megsemmisítsük az ellenséget

− mondta Hanna Maliar, Ukrajna védelmiminiszter-helyettese.

Az ukrán katonai vezetők szerint megérte a hónapokig tartó ellenállás, mert korlátozta Oroszországot abban, hogy képességeit máshol használja, és lehetővé tette az ukrán előrenyomulást.

A fő cél az, hogy kimerítsük őket, aztán támadjunk

− mondta csütörtökön Jevhen Mezhevikin ezredes, a Bahmutban harcoló speciális egységek parancsnoka.

Ukrán tisztviselők és külső megfigyelők szerint Oroszország erősítést vezényelt Bahmutba, hogy feltöltse a meggyengült északi és déli szárnyakat, és megakadályozza a további ukrán áttöréseket. Az elemzők szerint Vlagyimir Putyin orosz elnöknek nagy szüksége van arra, hogy győzelmet arasson Bahmut városában, ahová az orosz erők a csapatokat összpontosították, különösen azután, hogy a téli offenzívában nem sikerült elfoglalnia más városokat a front mentén.

Egyes elemzők szerint Ukrajna taktikai előnyei jelentősebbek lehetnek a Bahmut melletti vidéki területeken, mint amilyennek látszanak.

Úgy tűnt, az ukránok most kihasználták a tényt, hogy az orosz vonalak gyengék voltak. Az orosz hadsereg olyan nagy veszteségeket szenvedett és annyira kimerült Bahmut körül, hogy nem tud tovább előrenyomulni

− mondta Phillips O’Brien, a St. Andrews Egyetem Stratégiai Tanulmányok Tanszékének professzora.

Folyamatos tüzérségi tűz alatt kellett harcolni

„Az ukrán erők Bahmut külterületén és a városban egy hónappal ezelőttig könyörtelen tüzérségi támadásokat szenvedtek el. Akkor a várostól délre állomásozó ukrán erők észrevették a lehetőséget az áttörésre, miután a felderítő drónok megmutatták, hogy a déli orosz szárny védekezésre kényszerült” − mondta Mezhevikin ezredes.

Hetekig tartó heves harcok után az ukrán egységek először tudtak előrenyomulni Bahmut közelében, a város kilenc hónappal ezelőtti megszállása óta.

Eddig összesen csaknem 20 négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza, mondta Maliar egy múlt heti interjúban. Szerhij Cserevátyi, az ukrán Keleti Operatív Parancsnokság szóvivője szerint azóta szinte mindennap több száz métert haladtak előre.

Korábban csak tartottuk a vonalakat, és nem engedtük, hogy az oroszok továbbnyomuljanak a területünkre. Ami most történt, az az első előrenyomulásunk a csata kezdete óta

− mondta Maliar.

A bahmuti győzelem nem feltétlenül hozza közelebb Oroszországot a donyecki régió elfoglalásához − Putyin deklarált háborús céljához.

Csupán megnyitja az ajtót a 20 kilométerre lévő Szlovjanszk vagy Kosztyantyinivka irányába.

Ezek Bahmutnál nagyobb, jelentősebb erődített városok, ahol még keményebb harcokra lehet számítani − mondta Kateryna Stepanenko, az amerikai székhelyű Institute for the Study of War nevű think tank Oroszország-szakértője.

A héten közzétett műholdfelvételek szerint az infrastruktúra, lakóházak és a város ikonikus épületei rommá lettek.

Az elmúlt héten, napokkal azelőtt, hogy Oroszország bejelentette, hogy a város az ellenőrzésük alá került, az ukrán erők csak néhány épületet tartottak meg a folyamatos orosz bombázások alatt. A túlerővel szemben álló katonák rémálomszerű napokról számoltak be.

Oroszország tüzérségi fölénye és a zsoldosok folyamatos támadási hullámai olyan elsöprőek, hogy a védelmi pozíciókat nem lehetett sokáig tartani.

Bahmut fontossága abban rejlik, hogy jelentős mennyiségű ellenséges erőt kötünk le. Nagy árat fizetünk ezért

− mondta Tarasz Deiak, egy önkéntes zászlóalj különleges egységének parancsnoka. Az Ukrajna által visszaszerzett északi és déli területek két országút közelében helyezkednek el, amelyet egyikük csak az „élet útjának” nevezett, ugyanis Csasziv Jarba vezetnek, abba a Bahmuttól 10 kilométerre fekvő városba, amely kulcsfontosságú logisztikai ellátási útvonalként szolgál.

Az ezen az úton haladó ukrán erők gyakran kerültek a közeli stratégiai magaslatokon állomásozó oroszok tüze alá. Az ukrán csapatok utánpótlását szállító páncélozott járműveket és kisteherautókat gyakran megsemmisítették.

Most, hogy a fennsíkok ukrán ellenőrzés alatt állnak, az ukrán erőknek nagyobb a mozgástere.

Ez segít nekünk új logisztikai láncokat kialakítani a lőszerszállításhoz és a sebesültek evakuálásához. Most már könnyebb lesz ellátmányt szállítani, csapatokat rotálni

− mondta Deiak a város belsejéből csütörtökön, két nappal azelőtt, hogy Oroszország azt állította, hogy ellenőrzése alatt tartja a várost.

(Borítókép: Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency / Getty Images)