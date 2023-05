Ezer sebből vérzik az ukránok messiásként várt csodafegyvere

Ukrajna megváltást vár az amerikai gyártmányú F–16-os vadászgépektől, azonban a szakértők szerint túl magasak az elvárások ezekkel a vadászrepülőgépekkel szemben. Amellett, hogy a repülők karbantartó személyzetét hosszabb ideig tart kiképezni, mint magukat a pilótákat, a gépek felfegyverzése is csillagászati összeget emészt fel. Az már csak ráadás, hogy az ukrán kifutópályák korántsem ideálisak az F–16-osok számára.

Ukrajna amerikai gyártmányú F–16-os vadászrepülőgépek beszerzésére irányuló törekvése nagy lendületet kapott a hétvégén, miután Joe Biden azt ígérte, Amerika segít a kijevi pilóták kiképzésében. Biden a G7-ek vezetőivel Japánban tartott csúcstalálkozón tett megjegyzéseit néhány nappal az után tette, miután Nagy-Britannia és Hollandia közölte, hogy „nemzetközi koalíciót” hoznak létre annak érdekében, hogy segítsenek Ukrajnának F–16-osok beszerzésében.

Valóban csodafegyver az F–16-os?

Az F–16-osok az ukrán flottában jelenleg nagyrészt szovjet korszakból származó repülőgépek korszerűsítését jelentenék. Volodimir Zelenszkij elnök üdvözölte Biden döntését, egy tweetben azt írta, hogy „ez nagymértékben megerősíti az égi hadseregünket”. Az elemzők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a repülőgépek nem csodaszerek, emellett olyan sebezhető pontjaik vannak, amelyekkel Moszkva is tisztában van, és ki tudná őket használni.

Egy aktív szolgálatban lévő F–16-os pilóta a CNN-nek azt mondta, az elvárások talán túl magasak is.

Az F–16 Fighting Falcon negyedik generációs, egy hajtóműves vadászbombázó repülőgép. Az amerikai légierő „viszonylag olcsó, nagy teljesítményű fegyverrendszernek” tartja az F–16-ost, amely először az 1970-es években emelkedett az égbe. A sugárhajtású repülőgépekből az évtizedek alatt több ezret építettek és több száz darabot exportáltak a világ minden tájára.

A Flight Global World Air Forces jegyzékének adatai szerint világszerte mintegy 2200 F–16-os aktív gép üzemel, ami a világ flottájának 15 százalékát teszi ki, ezzel pedig a legnépszerűbb harci repülőgép a Földön. Az Ukrajnának szánt F–16-osok vélhetően nem a legújabb verziói lesznek a vadászrepülőknek, ezeket ugyanis már bevetették az Egyesült Államok szövetségeseinek flottáiban. Ukrajna elmondása szerint nagyjából 200 F–16-osra van szükségük.

A legjobb repülőgépek vitathatatlanul a svéd Gripenek lennének a harci képességeik, távolról való üzemeltethetőségük és könnyebb karbantarthatóságuk miatt

– vélekedett Peter Layton, a Griffith Asia Institute és az Ausztrál Királyi Légierő volt tisztje.

Mennyire életképesek Ukrajna számára?

Az elemzők szerint a világszerte aktív F–16-osok nagy száma azt jelenti, hogy kiépített logisztikai nyomvonalat és jó számú pótalkatrészt kínálnak, amelyek fontosak a gépek harcképességének megőrzéséhez. Ugyanakkor azt is megjegyzik, hogy az olyan modern vadászgépeknél, mint például az F–16-osok, a karbantartó személyzet kiképzése tovább tart, mint a pilótáké. A CRS jelentése szerint az amerikai légierő karbantartói a 133 napos iskolai kiképzésen túl további egy év munkatapasztalatot kell szerezzenek ahhoz, hogy teljes mértékben képzetté váljanak.

A másik fontos kérdés, hogy hol tudják majd tárolni az ukránok ezeket a gépeket.

Az F–16-osok hosszú, érintetlen kifutópályákon érzik magukat a legjobban. Az Ukrajnában szétszórtan elhelyezkedő durvább, volt szovjet pályákon nehézségekbe ütközhetnek

– írták John Hoehn és William Courtney, a RAND Corporation elemzői.

Meglátásuk szerint ahhoz, hogy Ukrajna nyugati repülőgépeket hozzon be, újra kell aszfaltozniuk, valamint néhány kifutópályájukat meg is kell hosszabbítaniuk, amiről nyilvánvalóan Oroszország is értesülne. „Ha csak néhány reptér lenne alkalmas ezen gépek számára, a célzott orosz támadások akadályozhatnák az ukrán F–16-osokat” – tették hozzá.

Felfegyverzésük elképesztő összeget emészt fel

Feltételezve, hogy Ukrajna le tudja küzdeni a logisztikai és karbantartási akadályokat, és biztonságos kifutópályákat talál, ahonnan az F–16-osok repülhetnek, még mindig szükségük van a megfelelő fegyverzetre, hogy hatékonyak legyenek az Oroszország által használt kulcsfontosságú vadászgépekkel, például a Szu–25-össel és a MiG–31-essel szemben – mondják az elemzők.

A fejlett nyugati vadászrepülőgépek előnyei vélhetően csak akkor valósulnak meg, ha nagy mennyiségű nyugati lőszerrel is párosulnak

– véli a CRS jelentése.

A CNN megjegyzi, hogy a fejlett nyugati fegyverzet az F–16-osok számára komoly költséget jelentenének. Egyetlen fejlett, közepes hatótávolságú levegő-levegő rakéta (AMRAAM) körülbelül 1,2 millió dollárba kerül. A CRS jelentése szerint az Egyesült Államok az AMRAAM-okat és más fegyvereket a saját készleteiből is biztosíthatná, de a hosszú gyártási idő miatt fennáll annak a veszélye, hogy saját készletei kimerülnek, ha egy olyan konfliktusban, amelyben az amerikai erők közvetlenül érintettek, szükség lenne rájuk.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan követjük, hétfői, percről percre frissülő cikkünket itt találja.

(Borítókép: F–16-os vadászgép. Fotó: Brett Ewald / PhotoQuest / Getty Images)