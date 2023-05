Bill Gateset hűtlenségével zsarolta Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein megtudta, hogy Bill Gatesnek viszonya volt egy orosz bridzsjátékossal, és később úgy tűnt, ezt arra használta fel, hogy fenyegesse a világ egyik leggazdagabb emberét − írja az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva a The Wall Street Journal.

A Microsoft társalapítója 2010 körül találkozott a nővel, amikor a nő 20-as éveiben járt. Epstein 2013-ban ismerkedett meg vele, és később fizetett neki, hogy a nő programozást tanulhasson. Az ügyet ismerő források szerint Epstein 2017-ben e-mailt küldött Gatesnek, és kérte, hogy térítse meg neki a tanfolyam költségeit.

Az e-mail azután érkezett, hogy az elítélt szexuális bűnözőnek nem sikerült meggyőznie Gateset, hogy vegyen részt egy több milliárd dolláros jótékonysági alapban, amelyet Epstein a JPMorgan Chase-nél próbált létrehozni. Az üzenetet látó források szerint az üzenet mögött az állt, hogy Epstein felfedheti az ügyet, ha Gates nem tartja fenn vele a kapcsolatot.

Gates kizárólag filantrópiai céllal találkozott Epsteinnel. Miután többször is kudarcot vallott abban, hogy Gateset más ügyekbe is bevonja, Epstein sikertelenül próbálta egy korábbi kapcsolatát felhasználni arra, hogy megfenyegesse őt

− mondta Bill Gates szóvivője.

Epsteint 2006-ban azzal vádolták meg, hogy fiatalkorú, egyes esetekben csupán 14 éves lányokat zaklatott szexuálisan, és 2008-ban bűnösnek vallotta magát kiskorúak prostitúcióra való felbujtásában. Egy floridai börtönben töltötte le büntetését, és szexuális bűnözőként regisztrálták. Miután a Miami Herald beszámolt többtucatnyi további nőről, akik arról beszéltek, hogy molesztálták őket, 2019-ben letartóztatták szexuális célú emberkereskedelem vádjával. Még abban az évben meghalt a börtönben, miközben a tárgyalásra várt. Az esetet az orvosszakértő öngyilkosságnak minősítette.

A 67 éves Gates, a Microsoft technológiai tanácsadója és egyik legnagyobb részvényese azt mondta, hogy csak néhányszor találkozott Epsteinnel, hogy jótékonykodásról beszélgessenek, amit megbánt és hibának nevezett.

Mila Antonova, az orosz bridzsező nem kívánt nyilatkozni Gatesről, és azt mondta, nem tudta, ki volt Epstein, amikor találkoztak.

Fogalmam sem volt arról, hogy bűnöző volt, vagy hogy bármilyen hátsó szándéka lenne. Csak azt hitem, hogy sikeres üzletemberként segíteni akart. Undorodom Epsteintől és attól, amit tett

− mondta Epsteinről.

Epstein így akarta tisztára mosni magát

Az Epsteinről és Gatesről nyilvánosságra került új részletek kapcsolatuk összetettségének egy újabb rétegét tárják fel, és új fényt vetnek Epstein módszereire. A 2008-as elítélése és halála közötti években Epstein naphosszat politikusokkal, üzletemberekkel, tudósokkal és hírességekkel találkozott. Szívességeket nyújtott, és igyekezett a kapcsolatokat saját céljaira felhasználni. Amikor pedig ezek a kapcsolatok megromlottak, képes volt az ismerősei ellen fordulni.

A 100 milliárd dollárt meghaladó vagyonnal rendelkező Gates, aki a világ egyik legjelentősebb filantrópja, a legismertebb nevek közé tartozott, akik Epstein naptárában szerepeltek.

A dokumentumok szerint 2011-től kezdődően Gates több mint fél tucat találkozót tervezett Epsteinnel, beleértve vacsorákat Epstein New York-i villájában. A repülési feljegyzések szerint Gates 2013 márciusában Epstein magángépén repült New Jersey-ből Floridába. Ugyanabban a hónapban a két férfi Franciaországban találkozott a Nobel-békedíj bizottság egyik tisztviselőjével. Egy nap nagy részét együtt töltötték New Yorkban 2014 szeptemberében, amikor más milliárdosokkal találkoztak − számolt be a The Wall Street Journal.

A lap által átnézett dokumentumok szerint Epstein megpróbált létrehozni a JP Morgannél egy jótékonysági alapot, amelyhez az ultragazdag magánszemélyeknek legalább 100 millió dolláros hozzájárulást kellett volna nyújtaniuk, és ezért több millió dolláros díjat kellett volna fizetniük neki.

A Journalnak nyilatkozó források szerint az alapot Epstein arra használta volna, hogy helyreállítsa hírnevét. A JP Morgan vezetőinek küldött e-mailekben Epstein megpróbálta Gates közeli tanácsadójaként feltüntetni magát.