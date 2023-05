Vlagyimir Putyin biztosra megy: már a gyerekkortól kezdődik a katonai felkészítés

Az Oroszország által tavaly kirobbantott háború Ukrajnában nem érte váratlanul az orosz társadalmat: valójában közel két évtizeden keresztül a lakosságot erre készítette fel a hatalom. A háborús retorika előbb a politikai nyilatkozatokban, majd a médiában és végül a hétköznapi élet minden szférájában megjelent. Az ország legfontosabb ünnepnapjává a győzelemnap vált, és a katonai ünnep szimbolikája fokozatosan az év többi részében is megszokottá vált. A katonai szimbólumok az orosz mindennapok elválaszthatatlan részévé váltak, és újabban az általános iskolai oktatásba is bekerültek: a gyerekek dedikált, kötelező órákon már nemcsak Oroszország kiemelt szerepét tanulják a világpolitikában, de a gépfegyverek és kézigránátok használatát is.