Szijjártó Péter: Az Európai Unió egyik legjobb politikája a keleti partnerség

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy Moldovába tart, ugyanis megerősítik a magyar támogatást az EU és Moldova partnerségi ügyében.

Tavaly júniusban számoltunk be róla, hogy megállapodtak az Európai Unió tagállamai Ukrajna és Moldova tagjelölt státuszának megadásáról. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen akkor azt mondta, a döntés megerősíti az Európai Uniót, és különösen pozitív hatással van Ukrajnára, Moldovára és Georgiára Oroszországgal szemben.

Szijjártó Péter már akkor is örült Moldova csatlakozásának, de a brüsszeli kettős mércét is meglátta az ügyben. Ukrajna és Moldova mellett ugyanis szerinte Georgiának is meg kellett volna kapnia az európai uniós tagjelölti státuszt.

Most pedig a Facebook-bejegyzéséből derült ki, hogy úton van a külügyminiszter Moldovába, hogy megtárgyalják Magyarország támogatását a partnerség ügyében.

Az Európai Unió egyik legjobb politikája a keleti partnerség. Főleg a mostani geopolitikai helyzetben nagy jelentősége van ennek, és Moldova ebben fontos szereplő. Ma Kisinyovban megerősítjük a magyar támogatást az EU–Moldova-partnerség ügyében

– olvasható a bejegyzésben.