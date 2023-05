Lemondott pártelnöki posztjáról Aleksandar Vucsics

Aleksandar Vucsics az eseményen kijelentette, hogy soha nem fogja elhagyni pártját, amelynek alapító tagja volt, és amelyet az utóbbi tizenegy évben vezetett. Mint mondta: a párt a legnagyobb nehézségek és „a legbrutálisabb kampány” közepette is fenn tudott maradni, és az ország legjelentősebb politikai szereplőjévé vált.

Aleksandar Vucsics ugyanakkor rámutatott, hogy más politikai megközelítésre van szükség, ezért indítja el egy hónapon belül a Népi Mozgalom Szerbiáért nevű szervezetet, amely pártok felett álló politikai mozgalomként jön létre, és amelyhez reményei szerint csatlakozik az SNS is.

Ezt követően a politikus Milos Vucsevicset javasolta pártelnöknek, amit a közgyűlés el is fogadott. Az új elnök közölte, folytatja a Tomislav Nikolics és Aleksandar Vucsics által megkezdett munkát, nem változik semmi, csak új fejezet kezdődik a párt történetében.

A politikánk nem változik, a hazánk fejlődésének motorját jelentő párt maradunk, ugyanakkor az a párt is, amely ápolja és óvja a szerb nép és minden szerbiai állampolgár hagyományos értékeit

– hangsúlyozta.

Hozzátette, pártja továbbra is azért áll ki, hogy Koszovó Szerbiához tartozzon, emellett pedig gondját viseli a szerb közösségek érdekeinek, bárhol is éljenek, de legfőképpen a volt Jugoszlávia területén, és olyan párt marad, amely a legmegbízhatóbb partnere lesz Aleksandar Vucsics köztársasági elnöknek. Milos Vucevic azt is leszögezte, hogy az SNS elsőként fog csatlakozni az államfő új ernyőszervezetéhez.

Aleksandar Vucsics 2012 óta vezette a Szerb Haladó Pártot, attól a pillanattól fogva, hogy a párt alapító elnöke Tomislav Nikolic az ország köztársasági elnöke lett. A Szerb Haladó Párt 2008-ban alakult meg, azt követően, hogy a tagok egy része kivált a Szerb Radikális Pártból, és új politikai szervezetet hozott létre.

Mint megírtuk, az április 23-i, előrehozott koszovói választások az ország északi részén óriási felháborodást keltettek a helyi, javarészt szerbek lakta részeken. A szerbek bojkottálták a választásokat, így eshetett meg, hogy Zvecsánnak albán polgármestere lett, aki ma kezdte volna meg munkáját, ezt azonban a helyi szerbek nem hagyták neki.

Erre válaszul kivonultak a koszovói rendőrség különleges egységei, könnygázzal és sokkoló bombákkal megfékezve a tömeget. Ezt látva Szerbia elnöke és a fegyveres erők parancsnoka, Aleksandar Vucsics a legmagasabb készültségi szintet rendelte el a hadseregnél.

A Szerb Haladó Párt és Aleksandar Vucsics köztársasági elnököt támogató nagygyűlésen Belgrádban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is részt vett, aki elsőként szólalt fel a rendezvényen, ráadásul szerbül. A tárcavezető beszédéről szóló cikkünket ide kattintva olvashatja el.