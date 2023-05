Három mód van rá, hogy Vlagyimir Putyint bíróság elé állítsák

Az ENSZ Közgyűlés határozatának elfogadása lehet az egyik módja annak, hogy a nemzetközi törvényszék felelősségre vonja Vlagyimir Putyin orosz elnököt az ukrajnai agresszióért – vélekedett William Taylor, az Egyesült Államok Békeintézetének alelnöke, aki az Egyesült Államok ukrajnai nagykövete volt 2006 és 2009 között.

A kérdés most az, hogyan lehet ezt a folyamatot elindítani, és milyen lehetőségek állnak rendelkezésre

– idézi a diplomatát az Ukrinform.

Taylor szerint az ENSZ közgyűlésének határozatát az ukrán kormánnyal és a nemzetközi bírósággal közösen kell kidolgozni. Taylor emlékeztetett rá, Ukrajnának sikerült megszereznie a Közgyűlés 143 tagállamának támogatását: „Rendkívüli erőfeszítésekre lesz szükség, de meg lehet csinálni”. A diplomata azt is megjegyezte, hogy az Egyesült Államok egy másik mechanizmust is javasolt a per elindítására.

A második lehetőség az, hogy országok kisebb csoportjai – például az európai országok – létrehoznak egy nemzetközi bíróságot. Az Egyesült Államok egy hibrid opciót javasolt, ami az ukránoknak és másoknak nem tetszett. De ez egy nemzeti bíróság nemzetközivé tételének ötletén alapul. Vagyis lehetne egy ukrán bíróság nemzetközi támogatással

– sorolta a következő opciót Taylor. A harmadik lehetőségként azt az elképzelést említette, hogy fontolóra kellene venni egy Putyin elleni pert harmadik országok valamelyik nemzeti bíróságán, például az európai bíróságon, amelyeknek joghatósága van az agresszió bűntettére.

A diplomata külön beszélt a hamarosan Vilniusban tartandó NATO-csúcstalálkozó kilátásairól is: „Az Ukrajnának 2008-ban tett ígéret most teljesülhet. Múlt héten Reznyikov a NATO »nyitott ajtók« politikájáról kérdezte amerikai szakértők kis csoportját.” Reznyikov azt mondta, ő nem látja ezeket a nyitott ajtókat, de William Taylor szerint Vilniusban ki kellene nyílniuk mindenki előtt.

Korábban az ukrán elnöki hivatal közölte, hogy Ukrajna a következő másfél évben közelebb kerülhet az orosz vezetés elleni nemzetközi különbíróság felállításához, amennyiben a folyamat jelenlegi munkatempója megmarad.

Soha ilyen közel nem volt még Putyin letartóztatása

Nemrég írtunk róla, hogy Gordon Brown, az Egyesült Királyság korábbi miniszterelnöke szerint közelebb van az orosz elnök letartóztatása, mint valaha. Brown két dologra alapozta véleményét:

Egyrészt egy új, alulról szerveződő kampányra, amely azt követeli, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt állítsák bíróság elé háborús bűnök miatt. Már kétmillióan írták alá azt a petíciót, amely Putyin vád alá helyezését követeli. Másrészt pedig az augusztusi Brics-csúcsot emelte ki, ahol nagy választás előtt áll majd Putyin. Brown szerint vagy részt vesz a Brics-csúcson, és ezzel kockáztatja letartóztatását, vagy távolmaradásával elismeri félelmét.

Gordon Brown arra is kitért, hogy ebben kulcsszerep hárul majd az Egyesült Államokra. Joe Biden ugyan kijelentette, hogy Putyin letartóztatását támogatja, de az Egyesült Államok még mindig tartózkodik egy különleges bíróság létrehozásától. A politikus szerint erre azért van szükség, mert az ICC-nek nincs joga Putyint az ukrán gyerekek deportálásával vádolni, ezt azonban megteheti egy különleges bíróság.

Az ukrajnai háború fejleményeit szombaton is percről percre közvetítjük ebben a cikkünkben.

(Borítókép: Vlagyimir Puytin. Fotó: Contributor / Getty Images)