A német oktatási miniszter szerint egyre erősebb az antiszemitizmus a német iskolákban

„Ahogy társadalmunkban, úgy az iskolákban is egyre erősebb az antiszemitizmus” – mutatott rá a tárcavezető. „Ezt nem szabad elfogadnunk” – tette hozzá az oktatási miniszter. Felix Klein, a berlini kormány antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős biztosa is megerősítette, hogy terjed az antiszemitizmus az iskolákban, és nemcsak a diákok, hanem a tanárok körében is.

Az osztályteremben néha előfordulnak szörnyű megjegyzések

– magyarázta Klein, aki szerint azonnali lépésekre van szükség.

A biztos egyebek között azt követelte, hogy tegyék országosan kötelezővé az iskolai antiszemita incidensek bejelentését, valamint az antiszemitizmus és a rasszizmus kezelése legyen a tanárképzés kötelező része. Klein szerint alaposan meg kellene vizsgálni, hogy milyen módon tanítják a judaizmust a tankönyvekben.

Egyes tankönyvek úgy írják le a zsidó életet, ahogy az kétezer évvel ezelőtt volt: a fiúk a Tórát olvassák, a lányok pedig kukoricát őrölnek

– magyarázta Klein.

Gyakran ez a folyamat nem tudatos, de nem szabad, hogy beleivódjon a gyermekekbe – mondta a biztos. „A tankönyvekben világossá kell tenni, hogy a zsidók Németország részei” – tette hozzá.