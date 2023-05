Az esemény fordulópontot jelent a kínai légi közlekedési ágazatban, amely már régóta versenyezni akar a nyugati versenytársakkal − közölte az MTI

A CCTV állami televíziós csatorna által sugárzott felvételek szerint a China Eastern Airlines által üzemeltetett MU9191-es járat helyi idő szerint 10 óra 30 perckor szállt fel az ország keleti részén lévő Sanghaj repülőteréről.

A pekingi nemzetközi repülőtérre tartó gép fedélzetén 130 utas tartózkodott.

Az állami média által sugárzott képeken az látszott, hogy utasok tucatjai gyűltek össze a sanghaji repülőtéren, hogy megcsodálják az elegáns, fehér repülőgépet. Minden utas piros beszállókártyát kapott, és az esemény alkalmából „pazar étrendet” fogyaszthatnak el a fedélzeten − jelentette a CCTV.

Kína, amely önellátásra törekszik a technológiai szektorban, nagy összegeket fektetett be első saját tervezésű utasszállító repülőgépének gyártásába. Peking azt reméli, hogy a C919-es képes lesz felvenni a versenyt a népszerű külföldi repülőgépekkel, mint például a Boeing 737 MAX és az Airbus A320-as. A repülőgépet az állami tulajdonú Comac (Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd.) gyártja, de számos alkatrészét más országokból szerzik be.

A C919-es hétfőtől a China Eastern Airlines Sanghaj és a déli Csengtu között fog rendszeresen közlekedni − jelentette a CCTV. A 164 utas szállítására alkalmas, keskeny törzsű repülőgép első példányát hivatalosan 2022 decemberében adták át a kínai légitársaságnak. A gyártó öt éven belül 150 modellre tervezi növelni éves gyártási kapacitását. A sanghaji tudományos és technológiai bizottság januárban arról számolt be, hogy erre a típusra 1035 megrendelést kaptak 32 ügyféltől.

Ázsia és különösen Kína kiemelt célpont az európai Airbus és az amerikai Boeing számára, amelyek igyekeznek tőkét kovácsolni a jelentős középosztály növekvő igényéből a repülőjáratok iránt.

Áprilisban az Airbus bejelentette, hogy megduplázza kínai gyártókapacitását, és megállapodást írt alá egy második A320-as összeszerelősor építéséről az északkelet-kínai Tiencsinben. Ugyanitt 2008-ban nyílt meg az első összeszerelő üzem, ahol havonta négy A320-ast gyártanak. Az Airbus azt reméli, hogy 2023 végére ezt az arányt havi hatra tudja növelni.