1500 klímaaktivistát tartóztattak le a holland rendőrök egy tüntetésen

Az Extinction Rebellion által szervezett tiltakozáson az aktivisták az A12-es autópályára sétáltak, követelve a fosszilis tüzelőanyagok támogatásának megszüntetését. A rendőrség vízágyúval próbálta szétoszlatni a tömeget, azonban sokan esőkabátban és fürdőruhában érkeztek a tüntetésre − írta meg a BBC.

A letartóztatott tüntetők többségét szabadon engedték, de a rendőrség közölte, hogy 40 ember ellen büntetőeljárást indítanak. A szombati tüntetésen több holland híresség is részt vett,

Köztük Carice van Houten színésznő, aki a Trónok harca című sorozatban Melisandre szerepéről ismert.

Őt is elvitték a tüntetők, de később hazatérhetett. Az Extinction Rebellion azzal vádolta a rendőrséget, hogy mindössze 15 perccel a blokád kezdete után vízágyút vetett be − a rendőrség azonban azt mondta, hogy a vízágyú használata előtt megkérték az aktivistákat, hogy távozzanak, és lehetőséget is adtak nekik erre. Az 1579 embert, aki nem volt hajlandó távozni, ezután letartóztatták − közölte az ANP holland hírügynökség.

Legtöbbjük ellen nem indítanak büntetőeljárást

A holland ügyészség közölte, hogy legtöbbjük ellen nem indítanak büntetőeljárást, mivel „kisebb szabálysértésről” volt szó, és az őrizetbe vételük fő célja a blokád megszüntetése volt. A rendőrség szerint negyven ember ellen büntetőeljárás indul, miután más bűncselekmények, például garázdaság és a letartóztatásnak való, sérüléssel járó ellenállás miatt letartóztatták őket.

Az utat szombaton kora estére megtisztították. Az Extinction Rebellion szerint legalább 6000 ember tüntetett az A12-es úton vagy annak közelében. Ez volt a hetedik alkalom, hogy az Extinction Rebellion tüntetői elzárták az A12-est, ahol a polgármester által hozott szabályok szerint tilos ezen az úton tüntetni.

(Borítókép: Aktivistákat tartóztatnak le az Extinction Rebellion vezette tüntetésen 2023. május 27-én Hágában. Fotó: Michel Porro / Getty Images)