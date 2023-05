Újabb országokat fenyeget az éhínség

Az ENSZ Világélelmezési Programja (WFP), valamint Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) kiemelte: azonnali segítségre van szükség, hogy enyhítsenek a felsorolt országokban élők szenvedésein.

Korábban Afganisztánt, Nigériát, Szomáliát, Dél-Szudánt és Jement nevezték meg azon országokként, ahol a legrosszabb a helyzet az élelmezés biztonsága terén.

A WFP és a FAO által összeállított jelentés további 22 országot emel ki mint veszélyeztetett helyzetben lévő térségeket, ahol bármikor kialakulhat élelmezési bizonytalanság.

A jelentés figyelmeztet arra is, hogy az év közepére várható El Nino időjárási jelenség vélhetően klimatikus nehézségeket is okoz, tovább nehezítve a veszélyeztetett országokban élők élelmezését – számolt be az MTI.

Csü Tung-jü, a FAO főigazgatója felszólította a mezőgazdasági szektorokat, dolgozzanak ki hosszú távú megoldásokat, melyek az élelmezési bizonytalanság problémájának a valódi okait kezelik.

Az eddigi megoldások már nem elégségesek

– tette hozzá.

Cindy McCain, a WFP vezetője leszögezte: ha nem nyújtanak „azonnali, valódi segítséget” az embereknek – a többi között a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban – katasztrofális következményekkel kell számolni.

„Nemcsak arról van szó, hogy világszerte nő majd az éhezők száma, hanem az éhezés is minden eddigieknél nagyobb méreteket ölt majd” – jelentette ki.