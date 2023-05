Ukrán államtitkár az ellentámadásról: Két-három emberen kívül senki nem tudja a nagy titkot

„Az ellentámadás nemcsak katonai, hanem diplomáciai és információs jellegű is. Látjuk, hogy az ellenségeink nagyon idegesek, mert a halálra várni még a halálnál is rosszabb. Talán három ember tudja, mikor kezdődik pontosan az offenzíva. Én sem tudok semmi konkrétat, de szerintem a közeljövőben adják ki a parancsot” – idézte Vascsenkót a The Guardian.

Olekszij Danilov, az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács titkára nemrég a BBC-nek adott interjút, amelyben kifejtette, hogy Ukrajna már felkészült az ellentámadás megindítására az inváziós erők ellen.

Most már tényleg küszöbön a nagy katonai akció

A beszélgetésben Olekszij Danilov sem nevezett meg pontos dátumot, de úgy fogalmazott, hogy a visszafoglalásra irányuló támadás „holnap, holnapután vagy egy hét múlva” is megkezdődhet.

Hozzátette: az akció egy olyan „történelmi lehetőség”, amelyet „nem szalaszthatnak el”. Kiemelte, hogy az ukrán fegyveres erők akkor indítanak offenzívát, amikor a parancsnokok úgy látják, hogy „a legjobb eredményt érhetik el”.

Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés főnöke a japán NHK Newsnak pár napja azt mondta, hogy az Ukrán Fegyveres Erők már rendelkeznek a minimális mennyiségű fegyverzettel a hamarosan kezdődő ellentámadáshoz.

Hozzátette azonban: Ukrajnának több fegyverre és lőszerre van szüksége ahhoz, hogy folytatni tudja területei felszabadítását.

Ukrajna már hónapok óta tervezi az ellentámadást, azonban a lehető legtöbb időt akarják a csapatok kiképzésére és katonai felszerelések fogadására fordítani.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan követjük, hétfői percről percre frissülő cikkünket itt találja.