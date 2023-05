Orbán Balázs: Minden adott a konzervatív sikerhez

Felgyorsultak az események Spanyolországban. A konzervatív pártok elsöprő győzelmet arattak a hétvégi regionális választásokon. A jobbközép Néppárt az összes szavazat több mint 31 százalékát szerezte meg, míg a kormányzó progresszív PSOE-nak 28 százalékkal kellett beérnie. Az ördög viszont a részletekben rejlik – kezdi bejegyzését Orbán Balázs a közösségi oldalán.

A miniszterelnök politikai igazgatója leírja, hogy a baloldali kormánypárt a most voksoló 12 tartományból 10-ben, köztük a történelmileg progresszívnak számító autonóm tartományokban is kikapott. A győztes Néppárt azonban csak Madridban és a Madridi Autonóm Tartományban szerzett abszolút többséget, ezért a tartományok java részében feltehetően a nemzeti konzervatív Voxszal lép majd koalícióra.

A Vox azzal, hogy megháromszorozta a regionális testületeken megszerzett mandátumainak számát, Spanyolország legdinamikusabban növekvő pártja lett. Majd az eredmények láttán a baloldali Pedro Sánchez miniszterelnök feloszlatta az országos parlamentet is, és július 23-ára előrehozott választásokat írtak ki.

– fogalmazott Orbán Balázs, hozzátéve: szerinte a mérsékelt konzervatívoknak fel kell hagyniuk azzal a káros gyakorlattal, hogy elveiket és tetteiket a progresszív baloldalhoz igazítják, és szövetségesre kell lelniük a nemzeti konzervatívokban. Ez ma a siker receptje – jelentette ki.

Úgy véli, hogy „az európai emberek nem kérnek a progresszív baloldal bevándorláspárti és a genderideológia által meghatározott politikájából”.

Az üzleti életben már bebizonyosodott: „Go woke, go broke”. Azaz, ha woke-ká válsz, csődbe mész. Ugyanezt látjuk most a politikai életben, többek között a spanyol baloldal történelmi bukásában is