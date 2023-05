A konzervatívok közül sokan már a késüket fenik, hogy hátba szúrhassák a kormányfőt

Recesszió, rekordszámú migráció, újabb miniszteri botrányok, orvosi sztrájkok – csak a múlt héten az alábbi szalagcímekkel találkoztak a britek, amennyiben a reggeli teájuk mellé átlapozgatták a brit napilapokat.

Ez a pár esemény is jól mutatja, hogy elég hosszú hetet tudhat maga mögött Rishi Sunak brit miniszterelnök, ami miatt már ő is érezheti: kevés ideje van, ha a következő parlamenti választás után meg szeretné tartani jelenlegi munkáját a Konzervatív Párt élén, a zászló pedig jelenleg egyáltalán nem neki áll.

A hónap elején az önkormányzati választáson csúfos vereségbe belefutó kormányzó torykkal a britek egyre elégedetlenebbek, ez pedig Rishi Sunak pozícióját sem erősíti meg a párton belül.

Utóbbit jól mutatja, hogy

az elmúlt időben néhány párttársa már finoman elkezdett kibeszélni a miniszterelnök kommunikációs irányából.

Elégedetlen hangok a párt jobboldalán

A sort először Suella Braverman belügyminiszter kezdte, aki a május 15. és 17. között tartott, A Konzervativizmus Országos Konferenciáján (National Conservatism Conference), a leginkább a Konzervatív Párt jobbszárnyát és keményvonalas brexitereit felvonultató rendezvényen szúrt finoman oda miniszterelnökének, miközben beszédében többek között bevándorlásellenes húrokat pengetve arról értekezett, hogy a brit gazdaságot úgy kellene átalakítania a kormánynak, hogy ne függjön az olcsó, képzetlen, külföldi munkaerőtől – ez egyébként a 2019-es, földcsuszamlásszerű konzervatív győzelem során a párt egyik legnagyobb ígérete volt.

Beszéde több ponton is rezonált a toryk szélsőjobboldali párttagjainak a nézeteivel (bevándorlásellenesség, antiwoke-izmus, nemzeti identitás, elitellenesség, kultúrharc), amiért a helyszínen vastapssal fogadták. Azonban produkciója nem mindenkinél aratott elsöprő sikert: a The Guardiannak több moderált képviselő is név nélkül kritizálta a jelenleg belügyminiszteri posztot betöltő 43 éves politikusnőt, amiért

ezzel nem hivatalosan, de kvázi bejelentkezett a tory pártelnöki pozíciójáért folyó csendes versenybe.

De az elmúlt időben ugyanúgy kritizálta Sunakot Boris Johnson korábbi belügyminisztere, Priti Patel, aki arra szólította fel a pártot, hogy állítsák meg a hanyatlást – bár konkrétan nem említette a miniszterelnököt, de a Bravermanhoz hasonlóan a párt jobbszéléhez sorolható exbelügyminiszter a párt centrista szárnyát okolta a toryk választási sikertelenségéért.

Míg Sunak elődje, az Egyesült Királyság történetének legrövidebb miniszterelnöki ciklusát magáénak tudó Liz Truss többnapos tajvani látogatásán szólította fel arra a miniszterelnököt a G7-csúcs előtt, hogy lépjen fel határozottabban Kínával szemben azzal, hogy Tajvant is vegye be hivatalosan is a szövetségi rendszerébe.

Sunak és szóvivője Truss konkrét odaszúrásán kívül egyik esetben sem tett éles nyilatkozatokat: Braverman beszéde kapcsán azt magyarázták, a miniszterelnök tisztában volt Braverman beszédével, és a belügyminiszter valójában a kormány nézeteit fejtette ki.

Azt, hogy Patel egy Boris Johnsont pártoló, párton belüli csoportosulás konferenciáján beszélt, még csak szóra se méltatta – ezen a konferencián egyébként olyan keményvonalas brexiterek szólaltak még fel, mint Jacob Rees-Mogg, vagy a korábbi kultúráért felelős miniszter, a kultúrharcos Nadin Dorris.

Sunak gyengülő pozíciója

Annak ellenére, hogy Sunak finoman fogalmazva sem túl ideális helyzetet örökölt Boris Johnson és Liz Truss után, úgy tűnik, vannak olyan párttársai, akik szerint letelt a türelmi időszak, és eljött az ideje, hogy az Európai Bizottsággal letárgyalt windsori keretrendszeren kívül néhány sikert is felmutasson a posztját már több mint hét hónapja betöltő miniszterelnök.

A májusi önkormányzati választások óta ugyanis érezhetően nőtt az elégedetlen tory képviselők hangja – akár név szerint, akár csak újságcikkek meg nem nevezett forrásaként –, akik közül többen is arra játszanak, hogy a következő, legkésőbb 2025 januárjában tervezett parlamenti választáson majd megbukik a miniszterelnök, addig pedig a jelenleg betöltött pozíciójukat a kormányzás helyett inkább saját politikai brandjük építésére használják fel.

Arra pedig nagy esély van, hogy 2010 után most először kiveszik a Konzervatív Párt kezéből a kormányzást.

A Keir Starmer vezette Munkáspárt már hónapok óta fölényesen vezet a közvélemény-kutatásokban, a hónap eleji önkormányzati választáson pedig összesítve 9 százalékponttal több szavazatot szerzett a Starmer által egyfajta Tony Blair-i harmadikutas, centrista-neoliberális irányvonalat követő párt.

Már csak emiatt is lóg a kard a jelenlegi miniszterelnök feje felett, miközben emellett sokasodnak a problémák, amelyek a brexiter szavazóikat idegeníthetik el a párttól:

ugyan az infláció csökken, de a britek szerint még mindig túl magas;

a múlt héten közölt számok szerint idén rekordmagas volt a Nagy-Britanniába irányuló legális migráció, miközben a brexittel ennek az ellenkezőjét ígérték;

a brexitpárti képviselők kifogásolják, amiért Sunak kizárta, hogy néhány hónapon belül eltörlik a brit jogrendszerben még mindig hatályos több mint négyezer EU-s jogszabályt;

A miniszterelnök a migráció kapcsán azzal védekezett, annak többsége nem az ő miniszterelnöksége alatt történt. Emellett ígéretet tett, hogy a jövőben nem engedélyezik, hogy például brit egyetemre kerülő külföldiek a családtagjaikat is az országba költöztessék, míg az illegális migráció kapcsán ismét tárgyalásokat kezdeményez uniós tagállamokkal, hogy visszatartsák az Egyesült Királyságba igyekvőket.

Ugyanakkor az EU-s jogszabályok eltörlése kapcsán továbbra is tartja magát, hogy azt pár hónap alatt nem lehet megtenni – Kemi Badenoch kereskedelmi miniszter emiatt volt kénytelen lemondani, pedig a fogadóirodák szerint távozása előtt ő volt az egyik legesélyesebb a Sunak utáni Konzervatív Párt vezetésére erős kultúrharcos hozzáállása miatt.

Néha pedig a torykkal szimpatizáló konzervatív sajtó sem kíméli a jelenlegi pártvezért: nemrég a The Telegraph például arról írt, hogy a múlt héten gyorshajtás miatt az állását majdnem elvesztő Bravermannal szemben csak azért nem indított etikai vizsgálatot – Sunaknak azt kellett mérlegelnie, belügyminisztere megsérthette-e a miniszteri etikai kódexet –, mert

Sunaknak nincs elég ereje a párton belül, és a miniszterelnök nem engedhet meg magának egy harcot a Bravermant támogató párt keményvonalas brexiterekkel szemben.

Ugyanakkor mint azt a cikk megjegyzi, Sunak alapvetően két rossz közül választhatott, amiből a jövőre nézve valószínűleg az optimálisabbat választotta: ugyanis vagy felvállalt volna egy teljes frontos harcot a keményvonalasokkal, vagy pedig ugyan pár napig rossz cikkek születnek róla a sajtóban, amiért hezitálás után sem indított el egy külső vizsgálatot a szabályt szegett miniszterével szemben, de talán ezzel elérheti, hogy Braverman ne álljon ki mögüle – ráadásul belügyminiszterként elsősorban őt terheli a toryk szerinti hibás migrációpolitika, így egyszerre kenyerezte le és gyengíti potenciális kihívóját.

A háttérben meghúzódó Johnson-szál

Annak ellenére, hogy Boris Johnson tavaly botrányt botrányra halmozva megbukott, majd pedig a Liz Truss kérészéletű miniszterelnöksége utáni pártelnökversenyben nem tudott felmutatni elég támogatót, ami miatt végül elállt az indulástól,

több képviselő is a konfrontatív Johnsont szeretné pártelnöknek, ráadásul a brexiter szavazók is jobban kedvelik a kompromisszumokban hívő Sunaknál.

A Sunakot kritizáló hangok is mind a párt keményvonalas brexiter szárnyához tartoznak, és a májusi önkormányzati választás óta több alkalommal is arról beszéltek e csoporthoz tartozó politikusok, hogy Johnson leváltása hiba volt.

Az elmúlt időszakban az Egyesült Államokban republikánus politikusoknak beszédeket tartó – és Donald Trumppal vacsorázó – Johnson ellen még továbbra is nyomoz egy bizottság, hogy a partygate alatt hazudott-e a parlamentnek a lezárások alatti bulikákról. Ráadásul az elmúlt hetekben újabb információk kerültek napvilágra, amikor Johnsonék megszeghették a kormány által előírt távolságtartási előírásokat a koronavírus-járvány alatt.

A kormány pedig most amiatt van nehéz helyzetben, mert el kell dönteniük: kiadják-e a rendőrségnek a pandémia alatt Johnson minisztereivel és tanácsadóival folytatott WhatsApp-üzenet-váltásait, vagy nem. Ha kiadják, az lényegében Johnson karrierjének a végét jelentené, amivel elhallgattatnák a brexiterek körében még népszerű bukott kormányfőt és elgáncsolhatnák lehetséges visszatérését.

Ugyanakkor ez tovább élezné a Sunak és Johnson közötti proxyháborút a párton belül,

ráadásul Sunak néhány minisztere figyelmeztetett: ez a jövőre nézve rossz precedenst teremthet, és egyszer majd az ő beszélgetéseiket is kiadhatja az utánuk következő kormány.

A Johnson-párti, jobboldali toryk szerint eleve boszorkányüldözés zajlik a pandémia alatt bulikázó egykori miniszterelnökkel szemben, és az egésznek az a célja, hogy lejárassa őt és a párton belüli támogatóit. Sőt, a zaklatás vádja miatt lemondó Dominic Raab miniszterelnök-helyettes távozását is egy ellenük zajló politikai összeesküvésnek tartják a brit hivatalnokok egy szerintük túlzottan EU-párti csoportja részéről.

Hangos kisebbség vagy elsöprő többség?

Ez pedig újabb konfliktust hozott a keményvonalas brexiterek és a moderáltak között, mivel utóbbiaknak már elegük van abból, ahogy a Johnson-pártiak mindent támadásként értékelnek. Az iNewsnak név nélkül nyilatkozó

moderált toryk szerint Sunak helyett a Johnson-pártiak azok, akik ellehetetlenítik a jó kormányzást,

és szerintük a túlzó, némelyik szerint kultuszszerű vonzalmuk Johnson iránt az, ami leginkább árt a pártnak.

Egy, a lapnak nyilatkozó veterán politikus szerint ugyan Johnson korábbi szövetségeseinek a nyilatkozatai nagy hullámokat vernek a sajtóban, de a párt többségét nem adják, sőt a legtöbb képviselő már türelmetlen velük szemben.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a Johnson-pártiak feladnák céljukat, hogy visszaszerezzék a pártelnöki széket. Ők eleve úgy gondolják, hogy a párt támogatottságának a csökkenéséért és a sikertelenségért Sunak és az őt támogató moderáltak a felelősek, ezért a megoldás Johnson visszatérése – vagy egy elvtársuk megválasztása – lenne.

Olvasatuk szerint Johnson megbuktatása eleve nem volt demokratikus, ráadásul a The Telegraphnak egy név nélkül nyilatkozó Johnson-párti szerint Johnson bukása eleve Sunaknak köszönhető, mivel a Johnson-kormányban való lemondásával indította el az egykori miniszterelnök – majd olvasatuk szerint aztán a párt – bukását.

Azonban jelenleg látványos csata a Johnson-párti, keményvonalas brexiterek és a moderált, Sunak-támogatók között nem várható:

azzal a pártban mindenki tisztában van, ha ezt a meccset a parlamenti választás előtt játszanák le, akkor semmi esélyük nincs, hogy labdába rúgjanak.

Így jelenleg egy-két hangosabb és élesebb nyilatkozaton kívül mindkét oldal a kivárásra játszik: a Johnson-pártiak a jelenleg elkerülhetetlen választási vereségre, ami után visszaszereznék a párt irányítását, míg a moderáltak arra, hogy a független bizottság kimondja, Johnson hazudott a parlamentnek a lezárások alatti bulikákról. Utóbbi ugyanis Johnson karrierjének vége mellett a Johnson-pártiak párton belüli eljelentéktelenedését is magával hozhatja.

(Borítókép: Rishi Sunak. Fotó: Jordan Pettitt / PA Images / Getty Images)