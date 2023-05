Elfeledett nyomon indultak el a rendőrök Madeleine McCann ügyében

A nyugdíjas pár azt állítja, hogy 2007 karácsonyán fedezte fel a rögtönzött „emlékművet”, amely köré az eltűnt kisgyermek fényképét, illetve virágokat és köveket tettek. A hároméves gyermek azon esztendő májusában tűnt el egy portugáliai nyaralóhelyről.

A Ralf és Ann néven említett férj és feleség állítólag fényképeket is készített a helyszínen, amit aztán elküldtek a portugál nyomozóknak, de akkor senki nem foglalkozott velük. Állításuk szerint a „szentély” napokkal később eltűnt a helyéről.

Mindenre kíváncsiak voltak a nyomozók

A rendőrök most ezt a nyomot is elkezdték vizsgálni. „Azonnal felvettem a kapcsolatot a német szövetségi bűnügyi hivatallal (Bundeskriminalamt), és elmondtam nekik, hogy mi van a kezünkben. Néhány órán belül már válaszoltak is nekem. Mindenről azonnal tudni akartak, nagyon kíváncsiak voltak a fényképekre. Aztán arra kértem engem, hogy a térképen mutassam meg, hol találtuk meg a köveket” – nyilatkozta a nyugdíjas pár férfi tagja a brit bulvármédiának, írja a The Independent.

Ann azt mondta, Wiesbadenbe utazott, hogy vallomást tegyen, és megmutatta a német nyomozóknak a fényképeket, amelyeket a víztározónál lévő „szentélyről” készítettek.

A német rendőrség nem kommentálta a házaspár meg nem erősített állításait, és arról sem adott felvilágosítást, hogy miért csak most néztek utána a látszólagos tippnek.

Mint ismert, Madeleine McCann a portugáliai Praia da Luz Ocean Club nevű üdülőközpontjából tűnt el nyomtalanul még 2007 májusában. Azóta már sok fiatal lány jelentkezett, azt állítva, ő Madeleine, de minden esetben ennek az ellenkezője bizonyosodott be.

Hosszú éveken át nem történt előrelépés az ügyben, így a német vádhatóság 2020-ban bejelentette, hogy véleményük szerint a kislány valószínűleg már nem él.

A rendőrség aztán a napokban a Portugáliában lévő Arade folyó víztározójánál kezdett újabb kutatásokat végezni – állítólag egy kamerát és egy fegyvert kerestek, amelyeket Christian Brückner házából lophattak el.

Egy portugál lap aztán úgy értesült, hogy a nyomozók több tárgyi bizonyítékra is lelhettek, köztük különböző ruhadarabokra, amelyek akár összefüggésben is lehetnek a 2007-ben eltűnt Madeleine McCann ügyével.