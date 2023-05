Friss hírek érkeztek a Koszovóban megsérült magyar katonákról

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán számolt be róla, hogy az ország pristinai nagykövete, Bencze József meglátogatta a repeszsérüléseket szenvedő katonákat. Tájékoztatása szerint az egyik honvédet meg kellett műteni, de egyik sérült állapota sem súlyos.

Mint ismert, az április 23-i, előrehozott választások Koszovó északi részén óriási felháborodást keltettek a helyi, javarészt szerbek lakta részeken. A szerbek bojkottálták a választásokat, így eshetett meg, hogy Zvecsánnak albán polgármestere lett, aki pénteken kezdte volna meg munkáját, ezt azonban a helyi szerbek nem hagyták neki.

Erre válaszul kivonultak a koszovói rendőrség különleges egységei, könnygázzal és sokkolóbombákkal megfékezve a tömeget. Ezt látva Szerbia elnöke és a fegyveres erők parancsnoka, Alekszandar Vucsics a legmagasabb készültségi szintet rendelte el a hadseregnél.

Szintén ezen a napon a „remény Szerbiája” elnevezéssel rendezték meg Belgrádban az államfő támogatására összehívott nagygyűlést, amelyen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is beszédet mondott.

A feszült helyzet nem csillapodott hétfőre sem

A zavargások hétfőre sem csillapodtak, reggel a koszovói Zubin Potok önkormányzati épülete előtt jelentek meg a KFOR, azaz a koszovói NATO parancsnoksága alatt működő nemzetközi békefenntartó haderő egységei. A helyzet olyannyira elmérgesedett, hogy a NATO-misszió tagjai megtámadták a civil szerbeket Zvecsán községben, a KFOR könnygázzal és botokkal támadt az emberekre.

A SZERB TÜNTETŐKKEL FOLYTATOTT ÖSSZECSAPÁSOKBAN TÖBB MINT 30 NATO-BÉKEFENNTARTÓ KATONA SÉRÜLT MEG.

A NATO-parancsnok szerint ez elfogadhatatlan

A KFOR parancsnoka, Angelo Michele Ristuccia elfogadhatatlannak minősítette a támadásokat, és hangsúlyozta, hogy a NATO-misszió „továbbra is pártatlanul teljesíti megbízatását”. A The Guardian beszámolójából az is kiderült, hogy a zavargásokban 52 szerb sérült meg, hárman súlyosan.

A harcokban magyar katonák is részt vettek, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint több mint 20 magyar katona sérült meg a koszovói Zvecsán településen tömegoszlatási feladatok közben, heten közülük súlyosan. A Magyar Honvédség közösségi oldalán közölte, hogy hétfőn késő este egy kifejezetten egészségügyi ellátásra kialakított Airbus A319-es repülőgép indult el a helyszínre Kecskemétről.

Friss hírek a magyar sérültekről

Szijjártó Péter hajnalban számolt be róla Facebook-oldalán, hogy Magyarország pristinai nagykövete, Bencze József meglátogatta az amerikai kórházban azt a négy katonát, akik repeszsérülések miatt szorulnak ellátásra.

Közülük egy honvédet kellett megműteni,

de szerencsére egyikük állapota sem életveszélyes.

(Borítókép: A KFOR katonái összecsapnak a helyi szerbekkel a polgármesteri hivatal épülete előtt az észak-koszovói Zvecsánban 2023. május 29-én. Fotó: Georgi Licovszki / MTI / EPA)