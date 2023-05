Nemzetközi békekonferenciát tartanak, de Oroszországot nem hívják meg rá

A Wall Street Journal úgy tudja, hogy egy békekonferencia van készülőben, amelyet még a NATO július 11-én kezdődő litvániai csúcstalálkozója előtt megtartanak. Állításuk szerint a találkozót több európai ország vezetője is támogatja. Név szerint csak Emmanuel Macron francia elnököt nevezték, aki azért lobbizik, hogy Oroszországhoz közel álló, vagy a háború kérdésében semleges országok is vegyenek részt a találkozón.

Oroszországot azonban nem hívják meg a békekonferenciára.

A The Wall Street Journal-nak több európai diplomata, valamint Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője is azt mondta: a meeting célja, hogy támogatást szerezzenek azoknak a feltételeknek, amelyek mentén a kijevi kormányzat véget akar vetni a háborúnak.

Az oroszok nem jöhetnek, de mindenki mást szívesen látunk

– így foglalta össze a konferencia lényegét az egyik európai diplomata. Jermak szó szerint azt mondta, hogy Oroszországgal nem lehet tárgyalni addig, amíg orosz csapatok vannak Ukrajna területén, és nem fognak engedni Ukrajna területi integritásából.

Mindeközben az amerikai lapnak nyilatkozó európai diplomaták arról is beszéltek, hogy jelenleg is dolgoznak Ukrajna korábban ismertetett tízpontos béketervének az újrafogalmazásán. A céljuk az, hogy egy olyan béketervvel álljanak elő, amely az előzőnél elfogadhatóbb több, Oroszországgal is szoros kapcsolatokat ápoló globális hatalom, köztük Kína, India, Brazília és Szaúd-Arábia számára.

Párizsban ülhetnek össze a békéről tárgyalni

A találkozón személyesen jelen lehet Joe Biden amerikai elnök, valamint a NATO számos tagországának vezetője is. A The Wall Street Journal szerint a konferencia megszervezése azzal kezdődött el, hogy Zelenszkij pár hónapja arra kérte Emmanuel Macront, hogy közvetítsen közt és több külföldi vezető, köztük Hszi Csin-ping kínai elnök közt. Macron akkor azt is jelezte Zelenszkijnek, hogy előbb-utóbb a Kremllel is tárgyalnia kell majd a békéről, és innen nőtte ki magát a békekonferencia ötlete.

Az amerikai lap szerint Emmanuel Macron azt is felajánlotta, hogy Párizs szívesen lenne a békekonferencia gazdája. A lapnak nyilatkozó diplomaták szerint Dánia és Svédország is hasonló ajánlatot tett.

Ami az Európán kívüli vezetőket illeti, a konferencia szervezői bíznak abban, hogy Mohammed bin Szalmán szaúdi koronaherceg, Narendra Modi indai miniszterelnök elfogadják a meghívásukat. Abban viszont kevésbé biztosak, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök, vagy Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök is így tesz-e majd.

Oroszország az utóbbi hónapokban közölte, hogy nyitott a békére, de csak azzal a feltétellel, ha Ukrajna elismeri a részeként azt a négy ukrajnai régiót (Donyeck, Luhanszk, Herszon, Zaporizzsja), amelyet Oroszország az előző ősszel annektált a helyben megrendezett „népszavazások” után. Az Egyesült Államok tisztviselői az utóbbi időben azt mondták a The Wall Street Journal szerint: kevés az esély arra, hogy az idei év vége előtt érdemi diplomáciai lépésekre kerüljön sor az ukrajnai háború ügyében a felek közt.

