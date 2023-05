A gázbojlerek ügye feszítheti szét a német koalíciót?

Újabb nagy ellentét alakult ki a német szövetségi kormány tagjai között, a szociáldemokrata SPD, az ökobaloldali Zöldek és a liberális FDP között. Ugyanis a Zöldek nemrég azt tervezték, hogy a Bundestag elé kerülne az a számukra egyik legfontosabb projektnek szánt törvényjavaslat, ami arról határozna, hogyan csökkentsék a német háztartások gáz- és olajfogyasztását. A javaslat megtiltaná, hogy a jövőben úgy adjanak át lakásokat, hogy abban gázzal vagy olajjal működő fűtőrendszer vagy bojler lenne.

A Zöldek már régóta szeretnék elérni e céljukat. A gazdaságért és klímavédelemért felelős Robert Habeck zöld alkancellár által benyújtott javaslat, ami hivatalosan az Épületenergetikai törvény (Gebäudeenergiegesetz) nevet viseli, lényegében kivezetné az új építésű épületekből a földgázzal vagy kőolajjal működő fűtőtesteket és berendezéseket, így a konvektorok mellett például a gázbojlereket.

A törvénytervezetet még áprilisban mutatták be egy kormányülésen, ahol a két másik párt miniszterei, az SPD és a klímavédelmet szintén fontos ügyként kezelő FDP is egyetértett a tervezettel, és elfogadták, hogy azt még a szövetségi törvényhozás, a Bundestag nyári szünete előtt megszavazzák, hogy 2024. január 1-jétől már az új szabályok szerint oldják meg az új lakások fűtését és vízmelegítését.

Azonban amikor immáron törvényjavaslatként a Bundestag elé került volna a javaslat, már egyáltalán nem voltak ilyen egységesek a kormánypártok:

az FDP ugyanis kijelentette, ők ilyen formában nem hajlandóak támogatni Habeck energetikai javaslatát.

Az FDP a törvényjavaslat első olvasata előtt mutatta fel a stoptáblát, ami emiatt nem is került a Bundestag elé. Azonban az ellenzéki, a CDU/CSU uniópártok kezdeményezésére tartott vitán szó esett a kormány fűtésterveiről. Az várható volt, hogy a törvényjavaslatot egyébként nem túlzottan támogató kereszténydemokrata pártszövetség élesen bírálja majd a kormányt, ugyanakkor mindenki meglepetésére a CDU-s Jens Spahn leginkább az FDP-t kritizálta, amiért a liberális párt korábban a kormányülésen támogatta, azonban a Bundestagban már ellenzi a javaslatot.

Az utolsó Merkel-kabinetben egészségügyminiszteri posztot betöltő Spahn felszólalása önmagában nem számít meglepetésnek, azonban a CDU-s politikus jól rátapintott a közlekedésilámpa-koalíció gyenge pontjára, és a német lapokat hetek óta foglalkoztató ügyre: a kormány zavaros működésére.

Az FDP 101 kérdése

Az SPD-t és a Zöldeket már az is meglepte, hogy miután a Christian Lindner pénzügyminiszter vezette FDP áprilisban megszavazta a törvénytervezetet, a Bundestagban pártjával együtt már ő is ellenzi a javaslatot. Ugyanakkor ebből még nem kerekedett akkora botrány, elvégre az FDP-vezér már a 2024-es költségvetéssel kapcsolatos vitákon is azt az álláspontot képviselte, hogy erre ő márpedig nem fog annyi pénzt adni a jövő évi költségvetésből, amit a Zöldek szeretnének. Emellett Lindner és párttársai is az utóbbi időben nyíltan bírálták a javaslatot.

Az április végén újabb két évre pártelnökké választott Lindner például első beszédében arra kérte az FDP Bundestagbeli frakcióját, hogy mivel a törvényjavaslat nem minden pontjával elégedett, ezért a képviselők legyenek szívesek kiegészítéseket, változásokat benyújtani képviselőtársaik elé, hogy a törvény szerinte fennálló hiányosságait így javítsák ki.

Az FDP frakciója ezért még korábban azt tervezte, hogy kérdéseket intéz Habeck minisztériumához, hogy a törvényjavaslatot kidolgozó alkancellártól többek között arra kapjanak választ, hogy a javaslattal mennyivel csökkentené Németország a szén-dioxid-kibocsátását; hogyan határozták meg a felmerülő költségeket, vagy olyan banálisnak tűnő kérdéseket, minthogy valóban elég zöld-e a német áram.

Azonban a kérdések még azelőtt megjelentek a német lapokban, mint azt az FDP elküldte volna Habecknek – állítja az FDP.

Az inkább jobboldali beállítottságú bulvárlap, a Bild május 12-én belebegtette, hogy az FDP pár prominens politikusa által aláírt kérdéseket elküldte Habeck minisztériumának, amiből párat nyilvánosságra is hozott. Ugyanakkor Habeck újságírói kérdésre azt állította, hogy ő hivatalos levelet akkor még nem kapott, míg az FDP úgy próbálta enyhíteni a Bildben megjelenő nem annyira túl komoly kérdéseket, hogy azt állították, még csak az ötletelés zajlik, milyen kérdéseket küldjenek az alkancellárnak. Utóbbi állítás amiatt meglepő, mert a Der Spiegel végül május 24-én hozta nyilvánosságra a teljes kérdéssort, ami még május eleji keltezésű.

Ez pedig újabb csatározást hozott a jövő évi költségvetés miatt eleve feszült Zöldek és FDP között. Az FDP egyik elnökhelyettese,

Wolfgang Kubicki arra szólította fel képviselőtársait, hogy a jövőben sokkal határozottabban lépjenek fel a kormánnyal szemben, ha a koalíció legkisebb juniorpartnerének aggodalmait nem veszi komolyan az SPD és a Zöldek.

A Spiegel szerint Kubicki arra buzdította az FDP-képviselőket, hogy addig blokkolják a kormány javaslatait – de leginkább a Habeck által kidolgozottakat –, amíg ez nem változik, míg pártelnöke, Christian Lindner arra kérte a képviselőtársait, hogy az FDP továbbra is konstruktívan álljon a kormányzáshoz, és problémák helyett a megoldásokat keressék. Twitterén azt írta,

a hektikusság és a zavargások nem a mi eszközeink.

Fenyegetésre fenyegetés a válasz

Habeck úgy gondolja, hogy az FDP szándékosan próbálja blokkolni a javaslatát, ezért felszólította a liberális koalíciós partnerét, hogy a javaslat akadályoztatása elől álljon el.

Jelenleg azonban úgy tűnik, hiába értettek egyet még a kormányülésen a pártok, a Bundestagban már egyáltalán nem lesz ilyen könnyű a javaslat elfogadása: az FDP energiaügyi szóvivője, Michael Kruse szerint ugyanis a 170 oldalas törvényjavaslat 120 oldala a szemetesbe való, így az FDP több politikusa is tulajdonképpen a javaslat teljes újraírására kötelezné Habeckéket.

Válaszul a Zöldek azzal vádolták meg a szabaddemokratákat, hogy Lindneréket valójában nem a törvény tartalma zavarja, hanem politikai előnyt próbálnak ebből kovácsolni – mint korábban megjegyeztük, a liberális párt kormányra lépése óta több tartományi választáson is kiesett a tartományból, így a pártelnök, Lindner elég nehéz helyzetben van. Emiatt a közvélemény-kutatásokban is egyre rosszabbul teljesítő párt több képviselője is határozottabb és erőteljesebb politizálást folytatna.

A Financial Times információi szerint emellett

a Zöldek azt is belebegtették, hogyha az FDP továbbra is blokkolja a számukra fontos javaslat elfogadását, akkor a jövőben ők az FDP javaslatai kapcsán járnak majd el így.

A Zöldek és az FDP közötti konfliktusok pedig lassítják Olaf Scholz politikai terveinek elfogadását, ami a kancellárnak vélhetően nem igazán tetszik. Szóvivője a ZDF-nek arról beszélt, hogy Habeck energetikai törvényjavaslatán több komolyabb változás is szükséges – mint fogalmazott, Habecknek a koalíciós kormány programját kell megvalósítania, nem pedig a Zöldek kampányprogramját –, ugyanakkor jó lenne, ha mindez gyorsan megtörténne a Bundestagban.

Fogy az idő, ha már jövőre bevezetnék a törvényt

Miközben az FDP és a Zöldek egymásra mutogatnak – amibe néhány SPD-s politikus is beszállt –, addig magáról a törvény tartalmáról kevés szó esik, mivel az újságírók mellett a politikusok is leginkább a javaslat körüli politikai harcokkal vannak elfoglalva.

A Spiegel értesülései szerint az FDP-t a javaslat kapcsán egyébként az zavarja, hogy szerintük az túlzottan a hőszivattyúkat részesíti előnyben, miközben más technológiákkal szemben nem elég nyitott – az Európai Bizottság korábbi tervét a belső égésű motorral hajtott autók kivezetése kapcsán is a meghatározott technológiai megoldások szűkösségét kifogásolták –, emellett úgy látják: az, hogy valaki állami támogatásban részesüljön az olajjal vagy gázzal működő fűtőberendezésének a cseréjénél, nagy bürokratikus terheket róna a pályázóra.

Emellett az FDP-nél sokan úgy látják, a javaslat jelenlegi formájában leginkább a szélsőjobboldali Alternative für Deutschland (AfD) malmára hajtaná a vizet, amiért gázzal vagy olajjal működő fűtőrendszereket többnyire az AfD-re fogékony szegényebb németek használnak, ami szerintük problémás.

Azonban ha a kormány valóban szeretné tartani a még áprilisban megállapodott ütemtervet, akkor szorít az idő: a Bundestag július 7-én ülésezik legutoljára a nyári szünet előtt, ha pedig végül az FDP néhány politikusának a kérése teljesül, azaz szinte az alapjairól kéne újraírni a javaslatot, akkor

az elkövetkezendő hat hét elég szűk lesz.

A Bundestag SPD-s házelnöke, Bärbel Bas ezért arra szólította fel a kormánypártokat és Scholz kancellárt, hogy a javaslatok kidolgozására inkább szánjanak időt, és ne kapkodjanak. Az ellenzéki pártok egyébként gyakran azzal kritizálják a kormányt, hogy a működésük nagyon hektikus: sokáig vitatkoznak egy javaslatról, amiben nem tudnak megállapodni, majd a határidőhöz közeledve kapkodva összeírnak valamit.

(Borítókép: Christian Lindner és Robert Habeck 2022. május 3-án. Fotó: Kay Nietfeld / dpa / picture alliance / Getty Images)