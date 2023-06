Dől a pénz Líbiába, de csak az elit hajt hasznot belőle

Új utak, közparkok, egyszóval kiterjedt újjáépítés folyik Líbiában. „A nehéz és viharos időszak után felcsillant a remény” – lelkesedik egy líbiai kereskedő, aki azonban elismerte, hogy az ország előtt még vannak kihívások. Nagy az infláció, a líbiai dinár veszített értékéből, miközben minden drágul – panaszolta a Deutsche Welle tudósítójának. A 32 éves férfi szerint pozitív változásokra is van példa, ami egészében véve javítja a közhangulatot.

Egy 26 éves ápolónőt a harcok kiújulása aggasztja, mégis reménykedik, és azt mondja, hogy amit most tapasztalnak, „feldobja az embereket”. Emlékeztetőül: alig egy éve, tavaly augusztusban rivális bandák háborúztak a fővárosban, Tripoliban, az összecsapásoknak pedig két tucat áldozata és másfél száz sérültje volt.

Líbia 2014 óta két részre szakadt. Az ország keleti és nyugati részét két külön és természetesen egymással szemben álló kormány irányítja. Az ENSZ által támogatott Nemzeti Egység kormánya nyugaton, Tripoliban székel, riválisa, a képviselők háza pedig keleten, Tobrukban. Mindkettőt számos helyi milícia és különböző érdekből külföldi hatalmak támogatják. Mindkettőnek értelemszerűen az a szándéka, hogy átvegye az irányítást az egész ország felett.

A helyzet szövevényességét illusztrálja, hogy Oroszország az ENSZ béketervét támogatja, miközben a Wagner-csoport zsoldosai a katonai parancsnok, a Kalifa Haftar vezette tobruki kormány oldalára álltak, amely a többi között a szomszédos Egyiptom és az Emírségek támogatását is élvezi. Az évekig tartó harcok és instabilitás után az erőszak nagyrészt alábbhagyott, és most a gazdasági kilátásokra fókuszálnak.

Líbia rendelkezik a legnagyobb olajlelőhelyekkel Afrikában. Tavaly 22 milliárd dolláros olajbevételre tett szert azok után, hogy az ukrajnai háború hiányt okozott a nemzetközi piacon, az olajárak pedig emelkedtek. Az OPEC szerint a 2020-as, hordónkénti 41 dolláros átlagár tavaly 100 dollár fölé szökött.

Következésképpen a líbiai állami költségvetés 2022-ben pluszban zárt – állapította meg a Világbank. A Nemzetközi Valutaalap szerint Líbia idén „17,9 százalékos GDP-növekedéssel az arab országok növekedési listájának élére kerül”. Ebben persze szerepet játszanak a korábbi évek siralmas adatai. Ennek ellenére a mutató sokkal magasabb, mint a térségben. Az előjelzések szerint a Közel-Kelet átlagos GDP-növekedése 2,7 százalék körül alakul.

A bevételnövekedés következménye a feltűnő építkezési láz például Tripoliban és Bengáziban – erősítette meg a Nemzetközi Válságközpont elnevezésű agytröszt vezető líbiai elemzője. Parkok, utak és elképesztő bevásárlóközpontok épülnek – tanúsítja Claudia Gazzini, aki a minap érkezett vissza Líbiából. A városi lakosok kétségtelenül jobban élnek, mint két éve. Elsősorban ők élvezik a gazdasági fellendülés hozadékát.

